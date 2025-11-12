暨大附中與中臺科大跨校打造智慧長照雙發明

暨大附中學生古祐嘉(右二)、張卉淇(中)，在指導老師林淑芳(右一)及中臺科大協助下，發明的「智慧型助步車」獲得臺灣專利.

在高齡化社會的浪潮中，如何讓長者「行得安全、坐得自在」已成為長照創新的重要命題。為回應這項社會挑戰，國立暨南國際大學附屬高級中學與中臺科技大學攜手展開跨世代合作，推出兩項具人文溫度的創新發明「智慧型助步車」與「輔助起立坐墊」，以科技與愛心並行的方式，打造出兼具安全、尊嚴與溫度的長照新典範。

這兩項創新成果，皆源於國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇對家中長輩的關懷。他們從生活細節中觀察到，長者在移動或起身時，常因輔具不在身邊或腿力不足而陷入困境，這份「想自立卻不得」的無力感，成為他們創造發明的動力。指導老師林淑芳指出，兩位學生的設計展現出社會情緒學習的精神，將「同理心」轉化為科技行動，實踐從生活需求出發的創新思維。

廣告 廣告

在技術層面上，「智慧型助步車」結合雙模式智能控制系統，其中，「助行模式」提供穩定推力協助長者行走，「召喚模式」則能讓助步車自動導航回到使用者身邊，打造出「隨傳隨到」的貼心體驗。而「輔助起立坐墊」則以雙向抵推氣動控制為核心技術，透過靠背件與乘坐件的氣體協同推力，協助長者順利起身，減輕腰腿負擔，提升安全與自信。

中臺科大校長陳錦杏表示：「這兩項作品展現醫護、工程與人文關懷的深度融合。我們一貫秉持『以專業服務社會』的教育理念，期望學生能將技術轉化為實際的社會貢獻。當科技成為守護長輩的力量時，它不只是創新產品，更是一份來自教育的愛與責任。」國立暨大附中校長黃方伯也強調，這不僅是發明競賽的成果，更是一場跨世代的情感接力。兩校將持續深化合作，讓教育的溫度化為社會的幸福力量，推動更多兼具創新與人文關懷的實踐計畫。

每一項創新，都源於對人的理解與關懷。中臺科大與國立暨大附中透過研發合作，希望培育學生在真實世界中發現問題、設計解方，並讓科技成為延伸人性光輝的力量，此次合作不僅讓科技成為傳遞愛的橋樑，也為臺灣長照教育樹立具永續精神的典範，實踐「SDG 9工業創新及基礎建設」。