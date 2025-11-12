暨大附中與中臺科大跨校打造智慧長照雙發明
在高齡化社會的浪潮中，如何讓長者「行得安全、坐得自在」已成為長照創新的重要命題。為回應這項社會挑戰，國立暨南國際大學附屬高級中學與中臺科技大學攜手展開跨世代合作，推出兩項具人文溫度的創新發明「智慧型助步車」與「輔助起立坐墊」，以科技與愛心並行的方式，打造出兼具安全、尊嚴與溫度的長照新典範。
這兩項創新成果，皆源於國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇對家中長輩的關懷。他們從生活細節中觀察到，長者在移動或起身時，常因輔具不在身邊或腿力不足而陷入困境，這份「想自立卻不得」的無力感，成為他們創造發明的動力。指導老師林淑芳指出，兩位學生的設計展現出社會情緒學習的精神，將「同理心」轉化為科技行動，實踐從生活需求出發的創新思維。
在技術層面上，「智慧型助步車」結合雙模式智能控制系統，其中，「助行模式」提供穩定推力協助長者行走，「召喚模式」則能讓助步車自動導航回到使用者身邊，打造出「隨傳隨到」的貼心體驗。而「輔助起立坐墊」則以雙向抵推氣動控制為核心技術，透過靠背件與乘坐件的氣體協同推力，協助長者順利起身，減輕腰腿負擔，提升安全與自信。
中臺科大校長陳錦杏表示：「這兩項作品展現醫護、工程與人文關懷的深度融合。我們一貫秉持『以專業服務社會』的教育理念，期望學生能將技術轉化為實際的社會貢獻。當科技成為守護長輩的力量時，它不只是創新產品，更是一份來自教育的愛與責任。」國立暨大附中校長黃方伯也強調，這不僅是發明競賽的成果，更是一場跨世代的情感接力。兩校將持續深化合作，讓教育的溫度化為社會的幸福力量，推動更多兼具創新與人文關懷的實踐計畫。
每一項創新，都源於對人的理解與關懷。中臺科大與國立暨大附中透過研發合作，希望培育學生在真實世界中發現問題、設計解方，並讓科技成為延伸人性光輝的力量，此次合作不僅讓科技成為傳遞愛的橋樑，也為臺灣長照教育樹立具永續精神的典範，實踐「SDG 9工業創新及基礎建設」。
其他人也在看
中職／確認CPB無「上海兄弟」 中信育樂：提升台灣棒球地位為職志
中國棒球城市聯賽（CPB）近日掀起台灣球迷熱議，包括其中一支球隊「上海兄弟」隊名、隊徽都「致敬」中華職棒中信兄弟隊，今天亞洲棒球總會闢謠CPB五隊並無「上海兄弟」，中信育樂也作出回應，球團已透過...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
挺林岱樺惹議 林佳龍：挺制度非個人
民進黨二○二六縣市長初選登記明截止，高雄內戰火花四射，備受矚目的立委林岱樺今將登記參選。外交部長林佳龍日前發文「不貪不取...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗
中部中心／李文華彰化報導冰淇淋界的台灣之光！來自彰化鹿港鎮的冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫，攜手挺進義大利西西里島，參加冰淇淋世界大賽，以台灣紅烏龍茶為基底製作冰淇淋，成功抱回冠軍，頒獎典禮，他們更秀出準備已久的台灣國旗，讓國旗成功飄揚海外。民視 ・ 1 小時前
命案逆轉！黃明志「查無涉案證據」將獲釋 謝侑芯好友凌晨發聲提1質疑
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，大馬警方12日晚間表示「暫無證據顯示黃明志涉及此案」，預計今（13）日他就能獲釋。一直為好友之死奔波的網紅謝薇安，凌晨也發聲了！三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
最重義氣的星座TOP5！天蠍、金牛、獅子誰最挺？這星座把朋友視爲家人，是一輩子好友！
在十二星座中，有些人天生重情重義，就算不是血緣關係，也能把朋友當成家人照顧。本篇就要盤點網友公認「最重義氣的星座TOP5」，他們不是嘴上說說，而是行動派代表，遇到困難永遠第一個跳出來幫忙！如果你身邊剛好有這些星座的朋友，請一定要好好珍惜，因為他們一旦認定你，就是一輩子的夥伴！BEAUTY美人圈 ・ 21 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 16 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 12 小時前