暨大首任校長袁頌西回埔里養老 捐百萬助高等教育

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）93歲國立暨南國際大學首任校長袁頌西目前入住埔基長照教學中心，暨大今天發布新聞稿表示，感念暨大與埔基醫院細心照顧，袁頌西捐贈100萬元校務基金，象徵教育精神薪火相傳。

袁頌西曾任國立台灣大學法律學院長、教育部政務次長，民國84年7月1日至88年6月30日擔任暨大第1任校長；暨大今天發布新聞稿表示，袁頌西日前重返30年前親手開拓的校園，親自捐贈新台幣100萬元校務基金，溫暖「回饋」象徵教育精神薪火相傳，更見證暨大與埔里基督教醫院產學合作照顧高齡長者卓越成效。

暨大表示，袁頌西退休後居住台大宿舍，隨年紀增長、子女在美國工作，照顧需求增加，透過現任暨大校長武東星、埔基醫院董事長趙文崇協助，113年邀袁頌西回到熟悉的埔里小鎮、入住埔基長照教學中心。

暨大表示，暨大與埔基長期密切合作，並成立護理暨健康福祉學院，埔基是最重要的合作教學醫院；袁頌西入住埔基長照中心，在專業醫護團隊、暨大社工、護理系師生定期探視及照顧下，健康指標與精神狀態有顯著進步，更受邀擔任埔基長照宣傳影片主角。

暨大表示，感念暨大、埔基細心與周全照顧，袁頌西子女袁韻新、袁貞璞決定以長輩名義捐100萬元給暨大，袁貞璞去年底回台灣省親，袁頌西展現曾為創校者格局，親筆簽署捐款單，並交代「不需指定用途」，直接投入校務基金，展現對現任行政團隊信任。（編輯：龍柏安）1150130