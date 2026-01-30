暨大首任校長袁頌西捐百萬校務基金 傳承教育使命

暨大第一任校長袁頌西捐贈暨大新台幣100萬元校務基金，捐贈儀式於115年1月28日於暨大櫻花林隆重舉行。（暨大提供）





國立暨南國際大學於日前在校內著名景點櫻花林下，舉行了一場深具歷史意義的捐贈儀式。暨大創校首任校長袁頌西先生，重返這片他於30年前親手開拓的校園，親自捐贈新台幣100萬元校務基金。這份溫暖的「回饋」，不僅象徵著教育精神的薪火相傳，更見證了暨大與埔里基督教醫院產學合作照護高齡長者的卓越成效。

回溯至民國84年，袁頌西校長在南投埔里開辦暨大。當時南投交通尚不便捷，高鐵與國道六號皆未興建，袁校長以「誠樸弘毅、務本致用」八字校訓奠定根基，率領師生在地深耕。歷經三十年發展，暨大已成長為一所校風純樸、規模宏偉的綜合大學。

114年12月16日袁頌西校長親筆簽署「暨大接受各界人士捐贈單」。（暨大提供）

袁校長退休後原居住於台北台大宿舍，隨年事漸高，子女遠在美國工作，照護需求日益增加。在現任校長武東星的穿針引線下，透過埔基醫院趙文崇董事長協助，於民國113年初邀請袁校長回到他最熟悉的埔里，入住埔基「長照教學中心」。

暨大與埔基長期保持密切合作。武東星校長於112學年度申設「護理暨健康福祉學院」，成立護理學系及高齡長照學位學程，而埔基正是最重要的教學醫院。入住長照中心兩年來，在專業醫護團隊與暨大社工、護理系師生的定期探視照護下，袁校長的健康指標與精神狀態均有顯著進步，更受邀擔任埔基長照宣傳影片主角，成為台灣在地安老的最佳典範。

感念暨大與埔基細緻周全的照顧，袁校長子女袁韻新、袁貞璞先生，決定以父母名義捐款100萬元給暨大。去年底袁貞璞先生回台省親時，袁校長展現曾為創校者的格局，親筆簽署捐款單，並特別交代「不需指定用途」，直接投入校務基金，展現對現任校長武東星治理團隊的全然信任與託付。

捐贈儀式當天，百餘位貴賓在櫻花樹下見證這感人一幕。武東星校長致謝時表示：「這份來自老校長的薪傳心意，是暨大推動卓越教育、深耕學術沃土的重要動力。」

這段創校校長重回校園、並回饋校務的佳話，不僅展現了埔基在長照量能與人本關懷的深厚基礎，更是暨大推動產學合作、照護在地長者最真實的成果展現。

