暨大首任校長袁頌西捐百萬校務基金 薪火相傳見證教育與長照典範

▲暨大第一任校長袁頌西捐贈暨大新台幣100萬元校務基金，捐贈儀式於1月28日於暨大櫻花林隆重舉行。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】國立暨南國際大學於1月28日在校內知名景點櫻花林下，舉行一場別具意義的捐贈儀式。暨大創校首任校長袁頌西先生重返三十年前親手開拓的校園，親自捐贈新臺幣100萬元校務基金，以實際行動回饋母校，象徵教育精神的世代傳承，也見證暨大與埔里基督教醫院在高齡長照產學合作上的豐碩成果。

回顧民國84年，袁頌西校長肩負重任，選址南投埔里創辦暨南國際大學。當時交通條件尚未完善，高鐵與國道六號皆未通車，袁校長以「誠樸弘毅、務本致用」為校訓，帶領師生在地扎根、拓展學術能量。歷經三十年耕耘，暨大已發展為校風純樸、學術多元、具國際視野的綜合型大學。

▲114年12月16日袁頌西校長親筆簽署「暨大接受各界人士捐贈單」。（圖／記者蘇彩娥攝）

袁校長退休後原居住於台北台大宿舍，隨著年歲漸長，加上子女長年旅居美國，生活照護需求逐漸增加。在現任校長武東星的關懷與牽線下，並經埔里基督教醫院董事長趙文崇協助，於民國113年初返回他最熟悉的埔里，入住埔基「長照教學中心」，展開安心的在地安老生活。

暨大與埔基醫院長期維持緊密合作關係。武東星校長於112學年度推動設立「護理暨健康福祉學院」，成立護理學系及高齡長照學位學程，而埔基正是最重要的臨床教學醫院。袁校長入住長照中心兩年來，在專業醫療照護團隊，以及暨大社工、護理系師生定期關懷陪伴下，無論健康指標或精神狀態皆顯著進步，並受邀擔任埔基長照宣傳影片主角，成為臺灣在地安老、醫學與教育結合的最佳示範。

有感於暨大與埔基提供的細緻照護與人本關懷，袁校長子女袁韻新、袁貞璞先生決定以父母名義捐贈新臺幣100萬元予暨大。去年底袁貞璞先生返台省親時，袁校長親筆簽署捐款文件，並特別交代捐款「不需指定用途」，全數納入校務基金，展現創校者對母校發展方向及現任校長武東星治理團隊的高度信任與期許。

捐贈儀式當天，百餘位貴賓齊聚櫻花林下，共同見證這段溫馨感人的教育佳話。武東星校長致詞表示，這份來自創校校長的深情回饋，不僅是對暨大辦學成果的肯定，更將成為推動卓越教育、厚植學術能量的重要動力。

暨大表示，袁頌西校長重返校園、回饋校務的故事，不僅彰顯埔里基督教醫院在高齡長照與人本關懷上的專業量能，也具體呈現暨大落實產學合作、深耕在地、照顧長者的實際成果，為臺灣高等教育與長照體系樹立難得的典範。