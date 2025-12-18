暫停演藝活動！SHINee成員KEY認「打針阿姨」事件：不知對方無照

韓國知名男團SHINee成員KEY近日捲入「打針阿姨」無照醫療事件，已宣布暫停所有演藝活動。他在韓國綜藝節目《驚人的星期六》及《我獨自生活》中表現亮眼，被認為是「女團百科全書」並擁有豐富綜藝感，然而因承認接受無照人士進行醫療行為，將從所有節目中下車。此事件源於諧星朴娜勑被前經紀人爆料接受無照人士醫療服務，而KEY與該「打針阿姨」的關係也因此浮上檯面。

KEY宣布暫停演藝活動。（圖／翻攝KEY IG）

事件起因是諧星朴娜勑被前經紀人揭發接受無照人士幫忙打針等醫療行為，導致朴娜勑宣布全面退出演藝圈。由於KEY與朴娜勑是節目好友，加上有人爆料「打針阿姨」與KEY早在10年前就認識，使KEY也捲入此風波。KEY已承認被懷疑向朴娜勑提供非法醫療服務的「打針阿姨」接受診療的事實。

廣告 廣告

律師強調，如果明知對方是無證工作者，還積極主動長期讓對方工作的話，可能會成為共犯而受到法律制裁。面對這樣的指控，KEY在沉默一段時間後發文承認確實接受過對方的打針治療。

朴娜勑被幾位前經紀人控訴職場霸凌。（圖／news1提供）

根據KEY經紀公司的說明，他是透過熟人介紹前往首爾江南的醫院就診，當時誤以為對方是醫師。後來因為行程安排的關係，便讓對方到家中進行治療。直到爆發無照行醫的爭議後，KEY才驚覺對方並非合格醫師。同時宣布KEY將暫停所有演藝活動，從所有綜藝節目全數下車。這一消息震驚了所有粉絲，也為這位原本在韓國綜藝圈嶄露頭角的藝人的演藝生涯留下了汙點。

更多 TVBS 報導

高圓圓遭爆「錄綜藝也要用替身」挨轟 製作方親上火回應了​​​​​​​

被朴娜勑打針阿姨害慘！溫流恐接受警方調查 Key消失今晚《我獨》

震撼彈！趙震雄認「年少犯錯」宣布退出演藝圈

「音樂緣2」原創突圍 劉宇寧.周深演繹雙版本

