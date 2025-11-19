暫停進口日本水產？陸外交部酸爆：當前形勢也不會有市場

據日媒《共同社》消息，大陸政府19日透過正式外交渠道通知日方，將暫停進口日本水產品。對此，大陸外交部發言人毛寧間接證實，是日方未能提供所承諾監管技術資料，「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」。

傳大陸暫停進口日本水產品。（示意圖／unsplash）

《共同社》分析，大陸暫停進口日本水產品，或旨在針對日首相高市早苗圍繞「台灣有事」國會答辯的反制措施。《NHK》記者於19日下午大陸外交部例行記者會上問及此事，毛寧回應，稱日方先前承諾履行輸陸水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸陸的先決條件。但日方目前未能提供所承諾的技術資料。

接著毛寧話鋒一轉，大酸高市早苗涉台言論，「我還想強調的是，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」。

據悉，大陸在今年6月才以有條件方式恢復日本部分地區水產品進口，當時排除福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個縣的日本水產品，其餘地區的水產品皆可輸入大陸。此次暫停進口僅相隔約4個月。

