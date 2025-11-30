暫停1個多月 中華郵政12/1恢復寄發美國掛號信

中華郵政12月1日起恢復美國掛號寄送服務。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查嚴格，先前國人寄往美國國際航空函件頻遭退件，中華郵政10月16日暫停美國掛號寄送服務。中華郵政近日公告，12月1日起恢復服務，民眾可寄發往美國的掛號信函。

受關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查嚴格，加上執行上的落差，掛號信件審查轉趨嚴格。前一陣子頻頻發生國人信件被不明原因退件。在與美方溝通得到明確結果前，中華郵政10月16日公告，暫停美國掛號寄送服務，請國人暫時改以其他方式交寄。

中華郵政與美國郵政溝通之後，中華郵政近日公告，12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

中華郵政進一步說明，寄往美國的各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，請先至中華郵政官網「EZPost線上交寄」網頁，製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

中華郵政也提醒，寄往美國郵件內裝物品為商品時，目前僅限「禮品」及「書籍」兩種品項，其中「禮品」價值不逾美金100元，寄件人請記得在物品種類勾選「禮品」。

