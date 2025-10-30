暫停33年後突然重啟！川普喊展開核試 中國：盼美遵守禁核試條約

編譯林浩博／綜合報導

30日南韓「川習會」備受各界關注，但會前美國總統川普拋出震撼彈，宣布將重啟核試驗。當天下午，中國官方表態，希望美國「切實」遵守《全面禁止核試驗條約》。據CNN報導，川普重啟核試，將推翻美國長達33年的自願暫停核試政策，引發外界憂心，新一輪大國核武競賽近在眼前。

川普：立即重啟核試

川普在社群平台貼文寫道：「美國擁有的核武數量比其他國家都還多，俄羅斯排第二，中國是遠遠落後的第三，但再過五年我們（美國與中國的核武量）就會相當。」

他還寫道：「由於其他國家都在核試，我指示了戰爭部要以同等基準展開核武的試驗。很快這程序就會展開。」

美已暫停核試33年

據CNN當天報導，川普此舉代表美國政策的重大轉變，因為根據國會圖書館資料，美國「自1992年起就自願暫停核試驗」。另外，川普第一任期之時，他的政府也曾宣示，不會啟動核試驗。

目前中、俄、美三大擁核強國都沒再進行核試驗，最後一次已是1996年中國的核武器測試。俄羅斯最後一次核試是1990年，美國如前所指，即1992年。最近一次從事核試的國家是北韓，於2017年進行。

另據《紐約時報》報導，川普這次宣布，正值距離限制美俄兩國核武數量的《新削減戰略武器條約》（New Start）還約100天。

中國：盼美守約不核試

川普上午放話重啟核試驗，當天下午中國外交部記者會就被問及此市。中國外交部發言人郭嘉昆回應：「中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。」

《全面禁止核試驗條約》於1996年聯合國大會通過，獲得187個國家簽署，中、俄、美也是簽署國，但都未批准生效。

不核試? 改狂試發射武器

CNN指出，核武國家雖沒試驗核武器，卻仍持續開發與測試能攜帶核彈頭的系統。就在川普宣布重啟核試前不久，俄羅斯總統普丁才表示，自己國家成功測試了「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈。北韓也稱，本週試驗巡弋飛彈成功後，將採取步驟強化「核戰鬥姿態」(nuclear combat posture)。

與此同時，美國海軍9月試驗了四枚可攜核彈頭的「三叉戟」(Trident)飛彈

近三年，中國則建造至少三個發射彈道飛彈的基地，並於2024年首度朝太平洋試射洲際彈道飛彈（ICBM）。

2023年CNN就曾報導，衛星影像揭露，中、俄、美三國近年都在核試地點，建造了新設施、開挖了新地道。

美國加州「詹姆斯．馬丁非擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的教授路易士（Jeffrey Lewis）十分擔憂，「真的有很多跡象顯示，美國、中國與俄羅斯恐將重啟核試驗。」

