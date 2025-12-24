暫別政壇專注茶道「把時間留給學習」 話題女王李婉鈺：站穩本身就是一種前進
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
前新北市議員李婉鈺暫別政壇多年，目前生活皆與文學藝術及茶道為伍，回首今年，她表示刻意讓生活回到一個比較安靜的位置，把時間留給學習、閱讀與感受，重新整理自己的步伐，也重新理解什麼樣的節奏，才適合現在的她。面對即將到來的2026年九合一選舉，李婉鈺坦言並未有參選規劃，但時局的變化很難說，她強調將來若有「任何決定」，一定會跟大家報告。
被稱為「話題女王」的李婉鈺，過去擔任議員期間，總是媒體喜歡追逐的焦點，但自從2020立委、2022市議員連接失利後，她就此退出江湖，過著文藝氣息的藝術家生活，也很少出席公開場合，平常都透過臉書，與粉絲分享生活點滴。她也自嘲「我差不多就是過著宋朝人的生活。」
李婉鈺表示，今年一整年，她刻意讓生活回到一個比較安靜的位置，把時間留給學習、閱讀與感受，重新整理自己的步伐，也重新理解什麼樣的節奏，才適合現在的她。在插花、茶道、焚香與古琴的日常裡，她也慢慢體會到，生活不一定要一直往前衝，有時候，「站穩本身就是一種前進。」
李婉鈺說，這段時間，她與家人的關係更貼近，和家人們聊天說話，陪家人吃飯，而這些看似平凡的片刻，反而讓她重新認識「陪伴」的重量。對於新的一年即將來到，她坦言，並未幫自己設定太多外在目標，而是希望在心態上更成熟、更穩定。
她認為，把所有累積的學習能量與人生經驗，是可以轉化為對他人有幫助、也對自己誠實的行動，她相信，「只要把生活過好，把人照顧好，未來該走的路，自然會慢慢清楚。」
再過一周，就是新的一年，她希望自己心裡有光，腳步踏實，也有餘力照顧身邊的人；不急著證明什麼，在能力所及之處，保有善意，也保有智慧與行動力。
照片來源：李婉鈺提供、CNEWS匯流新聞網記者李衣綸攝
