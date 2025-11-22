暫居台中頻遭偷拍？韓星玉澤演不堪其擾 用中文發文：千萬別偷拍我
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
韓國男團2PM成員玉澤演，近期因在台中拍攝新劇暫居台中。親民的他經常遊走在台中街頭，多次被粉絲偶遇。不過，他於昨（21）日在社群媒體用中文寫道：「千萬別偷拍我」，疑似因遇到民眾偷拍感到不適，引起粉絲討論。台中市長盧秀燕隨後也發文呼籲民眾，即便巧遇明星也不要偷拍。
韓星玉澤演在台中拍攝期間，常在社群平台分享在台日常、打卡景點，甚至前往夜市享用道地美食，十分融入台灣生活，也時常被台中民眾巧遇。然而，玉澤演昨（21）日突然在Threads上發布首篇貼文，用中文寫道：「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，疑似多次遇到偷拍，不堪其擾才發文。
貼文一出立刻引起網友關注，許多人在留言處替台灣人向他道歉，並表示，「請遇到的人自重，請有禮貌詢問人家可不可以拍照，不要偷拍上傳 」、「韓國人非常在意被拍照，請台灣人有點素質」、「詢問代替偷拍」。
對此，台中市長盧秀燕也在Threads上提醒民眾，「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。這是台中人最誠摯、最友善的待客之道我們會共同守護貴客的隱私與安全」。
更多FTNN新聞網報導
2PM玉澤演沉浸式台中生活！搭公車逛夜市超親民 粉絲封觀光大使
圤智雨自曝「害了賓賓哥的10件事」 直言：他會走到今天90%是我害的
TWICE首次來台開唱！ 玉澤演幽默喊話：歡迎來台灣
其他人也在看
方志友新戲挑戰酒店小姐 被導演嫌不夠嫵媚
（中央社記者洪素津台北22日電）演員方志友在新戲「舊金山美容院」首度詮釋酒店小姐，她表示自身性格不拘小節，要演出酒店小姐的萬種風情很不容易，前置時期很認真上網查資料，但拍攝時仍被導演說不夠嫵媚。中央社 ・ 5 小時前
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 10 小時前
方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出兄妹 (圖)
演員方志友（右）連晨翔（左）接受中央社專訪，他們一起分享拍攝「舊金山美容院」發生的趣事，2人也因為合作此劇變成好朋友。中央社 ・ 5 小時前
綠高雄市長「初選4搶1」！郭正亮曝1人低調卻「最強」
政治中心／徐詩詠報導面對2026年縣市長選舉，高雄市方面民進黨初選形成4搶1局面，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩與賴瑞隆。對此，前民進黨立委郭正亮日前公開分析，點名其中1人低調到幾乎沒有新聞，但這似乎就是對方的選戰策略，打算溫溫的、慢慢地選。民視 ・ 1 天前
鬼滅之刃奪韓國年度票房第一 韓媒評本土電影不振
（中央社首爾22日綜合外電報導）日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在韓國成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在韓國取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於韓國電影不振。中央社 ・ 5 小時前
不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
即時中心／高睿鴻報導為積極備戰明（2026）年新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧近日勤跑基層，今（22）天則前往樹林濟安宮，參加「酧恩祈安 五朝圓醮」活動。受訪時，她也不忘繼續對國民黨近期通過的法案火力全開，首先砲轟《財政收支劃分法》修法，直指藍委傅崐萁提出的版本，當中不但有錯、且還將新北的財政狀況，從過去「6都最低」進一步弱化至「全國人均最低」；反觀人口減少的台北市，分配的資源竟還不減反增。民視 ・ 5 小時前
MLB／尼克中鋒唐斯抽到山本由伸1/1新人親簽卡 226萬台幣賣出
NBA尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）日前在自己的YouTube頻道開卡，竟然抽到僅1張的山本由伸「LogoMan」新秀簽名球員卡，身為洋基迷，唐斯把卡片送鑑定後上網拍賣，經過54次競標，最終賣出72000美金，相當於226萬台幣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
林映唯婚禮宛如金馬獎！賈靜雯擔任證婚人原因超感動
林映唯婚禮宛如金馬獎！賈靜雯擔任證婚人原因超感動EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 11 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 8 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 10 小時前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 2 小時前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 1 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
林映唯婚禮「根本金馬獎典禮」 賈靜雯當證婚人曝緊密緣分
林映唯21日與交往三年多的男友Richard舉辦婚禮，這場婚禮籌備近一年，大小事全由親自規畫，現場更是星光熠熠，並由賈靜雯擔任證婚人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光
34歲男星海產（劉威廷）當年以一首〈海產〉自創曲走紅，近年則活躍於各大綜藝節目，日前他於IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，如今最新近況曝光，20日海產再曝好消息，爸爸已經可以出院了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前