暫居台中頻遭偷拍？韓星玉澤演不堪其擾 用中文發文：千萬別偷拍我

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國男團2PM成員玉澤演，近期因在台中拍攝新劇暫居台中。親民的他經常遊走在台中街頭，多次被粉絲偶遇。不過，他於昨（21）日在社群媒體用中文寫道：「千萬別偷拍我」，疑似因遇到民眾偷拍感到不適，引起粉絲討論。台中市長盧秀燕隨後也發文呼籲民眾，即便巧遇明星也不要偷拍。

韓國男團2PM成員玉澤演，近期因在台中拍攝新劇暫居台中。（圖／翻攝@taecyeonokay IG）

韓星玉澤演在台中拍攝期間，常在社群平台分享在台日常、打卡景點，甚至前往夜市享用道地美食，十分融入台灣生活，也時常被台中民眾巧遇。然而，玉澤演昨（21）日突然在Threads上發布首篇貼文，用中文寫道：「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，疑似多次遇到偷拍，不堪其擾才發文。

廣告 廣告

玉澤演用中文寫道：「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」。（圖／翻攝@taecyeonokay Threads）

貼文一出立刻引起網友關注，許多人在留言處替台灣人向他道歉，並表示，「請遇到的人自重，請有禮貌詢問人家可不可以拍照，不要偷拍上傳 」、「韓國人非常在意被拍照，請台灣人有點素質」、「詢問代替偷拍」。

台中市長盧秀燕也在Threads上發文，提醒台中民眾尊重明星隱私。（圖／翻攝盧秀燕 Threads）

對此，台中市長盧秀燕也在Threads上提醒民眾，「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。這是台中人最誠摯、最友善的待客之道我們會共同守護貴客的隱私與安全」。

更多FTNN新聞網報導

2PM玉澤演沉浸式台中生活！搭公車逛夜市超親民 粉絲封觀光大使

圤智雨自曝「害了賓賓哥的10件事」 直言：他會走到今天90%是我害的

TWICE首次來台開唱！ 玉澤演幽默喊話：歡迎來台灣

