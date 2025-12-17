暫擱1個半月 北市府115年度總預算終過一讀

台北市政府115年度市政總預算與114年度第二次追加（減）預算案，歷經6次民進黨議員暫時擱置後，17日下午議會大會國民黨議會黨團下達甲級動員的情況下，將預算案送交議會各委員會。（丁上程攝）

台北市政府115年度市政總預算與114年度第二次追加（減）預算案，歷經6次民進黨議員暫時擱置後，17日下午議會大會國民黨議會黨團下達甲級動員的情況下，將預算案送交議會各委員會。議長戴錫欽也宣布，大會結束後預計將舉行3度臨時會，審議北市府各單位年度預算。

台北市議會大會17日繼續審議115年度市政總預算與114年度第二次追加（減）預算案，歷經民進黨議員們6度暫擱後，國民黨議會黨團發動甲級動員，務必在今日將各預算案通過一讀，交付各委員會審查。

民進黨議會黨團幹事長顏若芳直言，今年8月29日北市府就收到中央財政部的統籌分配稅款會有1149億元，但北市府緊編列600多億預算，400多億短缺的部分，主計處僅給了1張A4紙說明，各縣市都已經編入預算，就北市府無法說明，北市議會有監督權，預算書應該完整提供給議員實質審查。

北市主計處長蘇文樹說明，明年度預算是按照今年度基礎進行編列，由於仍受統籌分配稅款和中央補助款影響所有相關預算 每項都有需求經過審查後歸納在追加減預算，因此詳細的部分會再透過追加減預算方式編列。

民進黨議員簡舒培則直呼無法接受，短差了400多億預算，卻要求議員先審查完600多億以後才辦追加減預算，北市府沒有核實把統籌分配款編列。她也要求北市府應在議會審議各項預算後、二讀會之前，將短缺、沒確定的相關預算條目，逐條列明送到議會，並且向各議員報告。

戴錫欽則表示，已經裁示不管是要重編列預算還是送追加預算，442億元都要經過議會監督審查，這部分毫無疑問，此外包含主計處、財政局等北市府單位，若總預算付委到各委員會審查過程當中，針對442億元未來用途，只要有確定明確項目部分，都可在各委員會討論，各局處也都有義務要提供資料。全案最後也通過一讀，後續送交議會各委員會審議。

