暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。
如此一來，應曉薇即可恢復黨權，取得獲得提名競選連任的資格，可以避免未來應曉薇脫黨參選，藍營票源被瓜分，即便日後地方法院一審判決有罪，但根據國民黨黨員違反黨紀處分規程第20條規定，須經法院判決「有罪確定」，才會被撤銷或開除黨籍。
面對外界解讀「翻案」，黨內人士澄清，當初應曉薇的考紀案是「暫時處分」，去年9月中央考紀會是以應曉薇被鉅額交保以及羈押的理由，給予「暫時停權處分」，如今暫時處分的時間已經到了，就應該回到由地方黨部審理。
據了解，國民黨台北市黨部日前去函中央考紀會指稱還有比應曉薇情節更為嚴重的其他市議員考紀案，尚未呈報中央處理，請求中央考紀會針對應案再行衡酌考量。
據分析，考量應曉薇已獲解除羈押，而且停權的暫時處分時間已經超過1年，因此未來中央考紀會召開委員會議時，很有可能會撤銷暫時處分，並發回台北市黨部依後續司法判決結果處理。
此外，具陸配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因為穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭中央考紀會全員通過停職處分，後經申訴，中常會通過該處分案退回考紀會再行審議。
黨內人士解釋，中常會所以認可何鷹鷺的申訴，並非認定何的行為沒有違反黨紀，而是部分中常委認為，考紀會的處分方式，沒有讓中常委得到尊重，因此未來再召開考紀委員會議時，會讓何鷹鷺「到會說明」，但何的行為違紀明確，況且考紀會做出處分之前，就曾經規勸何鷹鷺下架影片內容，何卻沒有照辦，因此未來要推翻先前處分，機會恐怕不大。
依照國民黨內規，考紀案申訴作業必須在30天內處理完畢，由於部分中央考紀委員日前提出請辭，目前國民黨考紀會遞補人事作業正在進行中，待人事確定後就會召開考紀委員會議，而且必須逾半數以上委員出席才能成會，而且慣例上委員會議做決議幾乎都要共識決。
更多自由時報報導
自由爆新聞》愛台哥霸氣嗆藍「投降論」！台灣又讓小粉紅崩潰了
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請
其他人也在看
于北辰揭鄭麗文將何鷹鷺案退回考紀會重審 國民黨考紀會：絕非事實
國民黨中常委何鷹鷺因發表促統言論，遭國民黨考紀會停止黨職處分，但此案卻送回考紀會重審，退役少將、桃園市議員于北辰揭露是國民黨主席鄭麗文指示重審何鷹鷺的停權處分，但考紀會今天（21日）強調，絕非事實。鏡報 ・ 1 天前
碰不得？何鷹鷺驚人背後勢力曝！鄭麗文撤處分！
論壇中心／邱暐琪報導國民黨中常委、中配何鷹路因近日拍攝多部影片宣揚統一，遭國民黨考紀會祭出停止黨職處分，今（20日）國民黨副主席李乾隆卻前往中央黨部宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，外界批評難道國民黨黨紀會轉彎。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，何鷹鷺這個中常委並不一般，使國民黨黨主席鄭麗文必須撤回處分，以避免得罪背後勢力。民視 ・ 1 天前
認同功德會捐血又推廣孝親連静雯回捐代言費
[NOWnews今日新聞]時序進入冬天，各地紛傳血庫告急。台中市念慈安靈功德協會，今（22）日在新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，邀請「八點檔女神」藝人連靜雯擔任公益代言人，凡是完成捐血250cc...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
訪新北濟安宮讚公益 蕭副總統：台灣是良善福地
（中央社記者黃旭昇新北22日電）副總統蕭美琴今天出席新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮，稱讚台灣是良善的福地，濟安宮是地方重要信仰中心，長年投入公益，盼協助推動防災與社區韌性。中央社 ・ 8 小時前
高市早苗前往南非參加G20峰會 是否與中方接觸成焦點
日本首相高市早苗將於日本時間22日下午抵達南非，出席二十國集團（G20）峰會。在高峰會期間，各方關注的焦點是她是否會與中方接觸。中天新聞網 ・ 8 小時前
還原財劃法協商過程 陳培瑜：傅崐萁主導議事、韓國瑜無力可回天
行政院院會20日通過財劃法修正案，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查，但立法院院會昨仍針對離島條款通過財劃法部分條文修正案。民進黨團書記長陳培瑜還原協商過程，韓國瑜昨在議程協商前曾邀請黨內資深財政立委與政院溝通，並在協商提出院版、黨版併同討論建議，但不被國民黨團總召傅崐萁採納，質疑韓國瑜只能自由時報 ・ 7 小時前
校事會議預告修法 教育部長：未來匿名投訴將不受理
國中、小校園因濫訴問題讓老師不堪其擾，教育部昨天(21日)預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文。教育部部長鄭英耀今天(22日)表示，希國立教育廣播電台 ・ 7 小時前
白天氣溫緩升 吳德榮：下週東北季風南下
（中央社記者吳欣紜台北22日電）氣象專家吳德榮指出，今天氣溫緩升，北台灣仍偏涼，24日晚一小股東北季風南下，北台灣氣溫降，25日、26日東北季風轉乾減弱，27日東北季風增強、28日又轉乾，日夜溫差大。中央社 ・ 12 小時前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 6 小時前
假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現 […]民眾日報 ・ 8 小時前
單週第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走
（中央社拉哥斯21日綜合外電報導）奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。中央社 ・ 7 小時前
譴責陳菁徽三條線邏輯 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑
針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正指出，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、就是典型的政治操作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏
台北市1名50歲楊姓男子，22日凌晨酒後行經忠孝東路四段時，竟對著警車咆哮辱罵，他不顧警員就在一旁，還伸手折彎無線電天線，警員見狀立刻上前制止，反遭楊男打成豬頭，此時擁有「警界蔣萬安」稱號的張姓警員，隨即發揮跆拳道專長，迅速將楊男壓制在地，並將人押回派出所偵訊，全案訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中
台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場。台北市長蔣萬安今（22日）被問到目前進度為何，他僅強調目前都還在溝通，很多行政細節都還沒確定，等到具體結果出爐會跟大家報告。中天新聞網 ・ 7 小時前
發文致敬黃百韜 賴總統：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中央社 ・ 8 小時前
外交部：感謝馬克宏肯定台灣經驗 願共同反制假訊息
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，感謝法國總統馬克宏肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。中央社 ・ 7 小時前
批賴政府「黑箱上癮症」！許宇甄：對美4000億、核食解禁全是制度性傲慢
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導針對賴政府近期施政，國民黨立委許宇甄今（22）日批評，賴政府近來一連串政策操作暴露的不只是草率決策，而是制度性的傲慢...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
蔣萬安大獲全勝！親曝「輝達總部動工日期」
台北市政府昨日與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。對此，台北市長蔣萬安今（22日）受訪透露接下來輝達總部進駐北士科的進度，市府預計明年農曆年前和輝達完成地上權簽約，並希望在明年中能順利動工。中天新聞網 ・ 9 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前