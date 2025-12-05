暫禁小紅書 總統府：尊重並支持內政部決定

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國社交平台「小紅書」近2年在台灣涉及1706件詐騙案，但對於我方治安單位請求協辦卻「已讀不回」，因此內政部宣布，對中國社交平台「小紅書」即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。總統府發言人郭雅慧今日受訪時表示，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有部分資安檢測並沒有合格。總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

對於中國社交軟體「小紅書」在台灣被內政部禁用，藍白兩黨強烈抨擊一事，郭雅慧則強調，這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，「我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

小紅書2年涉詐千件造成2億財損 內政部下重手「停止解析、限制接取」

痛斥小紅書是「惡意平台」 內政部：會將個資回傳中國特定地點

小紅書「已讀不回52天」成遭限制接取關鍵 反觀臉書回應速度「以分計算」

蘇一峰稱太子集團詐4600億沒事交保 沈伯洋曝關鍵：小紅書不能查

