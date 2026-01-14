暫緩出兵！川普稱伊朗正停止「殺戮示威者」 將評估情勢再定

美國總統川普暫緩對伊朗採取軍事行動。(AP)

伊朗血腥鎮壓示威造成多人死傷，美國總統川普先前揚言對伊朗採取軍事行動，不過，他於當地時間14日表示，已收到伊朗方面將停止對示威者暴力鎮壓的承諾，自己將觀察事態發展，再決定是否採取進一步行動。

美國總統川普於當地時間12日指出，將對所有與伊朗進行商業往來的國家課徵25%的高額關稅，並取消與伊朗官員的所有會談，直到伊朗停止無謂地殺害示威者。同時，他也在社群平台發文呼籲伊朗抗議者「繼續抗爭」，更喊話「援助正在路上」，宣稱將對伊朗展開軍事行動。

廣告 廣告

不過，川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時透露，據他掌握的消息，伊朗正停止殺戮示威者，並且「沒有處決的計畫」，他將觀察事態發展，再決定是否採取進一步行動。川普強調，他是從對方「非常重要的消息來源」得知這項決定，若相關資訊不實、暴力仍持續，他將「非常憤怒」。

美國官員向《彭博》表示，美國已對駐卡達以及該地區其他美軍基地的人員部署，進行部分調整。另外，西班牙、義大利等國皆已建議公民盡快離開伊朗，英國則因局勢動盪而暫時關閉駐伊朗大使館，越來越多航空公司也避免飛行經過伊朗、以色列、約旦等中東國家領空。





更多《鏡新聞》報導

血腥動亂死傷遽增 伊朗嗆川普奉陪開戰1／伊朗血腥鎮壓示威！ 白宮：川普考慮藉空襲阻止

血腥動亂死傷遽增 伊朗嗆川普奉陪開戰2／伊朗示威恐逾6000死 安全部隊舉槍追抗爭者畫面曝光

川普祭25%連坐關稅孤立伊朗 美發最高級警報促公民「立即離境」