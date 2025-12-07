暮年遣懷（組詩）／夏俊山

夏俊山

一

秋去冬來雪染頭，

淡看浮沉任去留。

閒庭信步觀雲起，

靜室焚香聽雨悠。

粗茶淡飯有滋味，

雅韻清風無客愁。

莫計人間如棋局，

心寬似海納千流。

二

歲月無聲鬢已霜，

回首浮生百味嘗。

利鎖名韁皆放下，

松風竹影共徜徉。

花落花開皆定數，

潮來潮去本尋常。

莫言歲月催人老，

心安便是好時光。