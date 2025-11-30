暴力上修！南亞科目標價喊到180元？這波不跟真的會哭！
財經中心／師瑞德報導
在全球記憶體市場迅速變局下，南亞科（2408 TT）近期獲分析機構大幅上修目標價，主因是其在 DDR4／DDR5 供不應求格局中佔據關鍵供應角色。根據報告，受惠於 AI 伺服器與雲端資料中心對大量 DRAM 的需求湧現，再加上傳統記憶體廠商積極轉產高頻寬記憶體（HBM）或停止DDR4產能，2025年底以來 DRAM 價格已急速攀升，供應吃緊格局預計將延續到2026年底。
在此背景下，南亞科受惠於價格優勢與產能集中，被視為最直接受益者之一。分析機構將其12個月目標價自125元調升至180元，顯示對公司中期營運前景的強烈信心。
為何 DRAM 價格一路漲？ 供應縮減加AI需求雙重夾擊
2025年以來，全球記憶體供應鏈逐漸收縮：多數大廠為因應新世代記憶體（如 DDR5、HBM）轉產，或為提升利潤率而減少對 DDR4 與傳統 DRAM 的產能投入，導致主流 DRAM 供給減少。這在供給端形成結構性缺口。
另一方面，AI 資料中心、雲端運算、大型伺服器、AI 伺服器等對記憶體的需求爆炸性成長。由於 AI 模型運算需巨量記憶體與快取資源，舊有 DDR4／DDR5 DRAM 成為熱門搶手貨。
這種「減供給 + 激需求」的供需錯配，導致 DRAM 價格年內多次跳漲 — 包括 DRAM 合約價與現貨價皆顯著上漲，部分品項價格甚至翻倍。
此外，有報導指出不少電腦與伺服器品牌因應記憶體短缺，已開始囤貨庫存以因應 2026 年可能的供應緊張，顯示供應鏈的緊繃可能延續相當時間。
南亞科：受惠者還是波動者？掌握現金流與定價優勢
在這波漲價與供應吃緊潮中，南亞科因為具備以下條件，被市場視為受惠最明顯的記憶體廠商之一：
1、產能定位清楚：當主要 DRAM 大廠轉產 HBM／DDR5，傳統 DRAM 產能釋出有限，南亞科在 DDR4 / LPDDR4 / DDR5 的布局，使其能承接市場缺口。最近公司也被市場觀察到提高 DDR4 與 LPDDR4 的銷售比重。
2、訂單與位元出貨量成長：據法人機構估算，2025 年至 2026 年間 DRAM 需求位元可能年增 10–20%、供給卻減少；在這樣的結構下，南亞科若能穩定出貨，將直接受益。
3、價格優勢 + 價格談判力：當 DRAM 價格全面上漲，具產能與客戶穩定訂單的廠商自然成為受益者。報告預估，在供需結構未根本改變前，ASP（平均售價）有望維持高檔甚至上修。
報告進一步指出，若未來三大條件成立， AI Server / 雲端需求維持強勁、DDR5／新世代供應尚未量產釋出、DRAM 原廠產能不大幅回補傳統 DRAM， 那麼南亞科2026年營收與毛利水準將有機會大幅提升，EPS 與股價仍有上升空間。分析機構因此將其 2026 年目標價設定為180 元。
不只是記憶體漲價，也反映產業供應鏈重構
這波記憶體市場的動盪，並非單純因為「某一家公司表現佳」；它反映了一場產業供應鏈與需求端結構的深刻重整。對於全球電子、伺服器、AI 基礎設施供應商而言，DRAM 已不再只是零件，而是核心資源。
多家國際媒體與產業報告均指出，部分 PC／消費性電子廠已經因記憶體短缺而暫停單品販售、提高售價，並提高庫存水位以因應 2026 年可能的供應瓶頸。
同時，伺服器 DRAM、企業級記憶體需求持續爆發，使得供應鏈中的原廠與模組廠，正面臨一波供不應求與提價潮。有分析認為，若這波供應緊張持續至 2026 年中甚至更久，整體 DRAM 市場可能進入一段「高毛利、高不確定」的新常態。
但風險仍存：何時供過於求將是關鍵
當然，高漲的價格與強勁的訂單，並不代表永久穩定。報告也提醒投資人，必須密切觀察以下幾個風險：
1、如果主要記憶體大廠加速新世代 (DDR5 / HBM) 量產並釋出大量產能，傳統 DRAM 的供應緊缺局面可能在 2026 年後逐步改善。
2、若 AI / 伺服器需求增速放緩，或者產業轉向替代技術 (如更高效率記憶體、或減少 DRAM 依賴)，需求可能下滑。
3、記憶體價格、庫存策略、訂單結構變化都會影響南亞科的議價能力與出貨節奏。
此外，也有市場觀點認為：這類記憶體景氣循環股 — 漲多時容易吸引熱錢，若基本面或需求情勢逆轉，也可能面臨顯著波動。
南亞科身陷記憶體多頭浪潮，也站在景氣轉折前沿
綜合來看，這次南亞科所受惠的是一場深刻且全球性的技術與供需重整──從 AI 伺服器的爆炸需求，到傳統 DRAM 供應鏈的縮減與轉產。對於掌握產能、訂單與技術的公司來說，這既是機會，也是一場考驗。
如果 2026 年供需錯配未改善，DDR4／DDR5 價格持續高檔，AI 對記憶體的需求保持強勁，南亞科有望延續營運與獲利成長曲線。然而，一旦供應鏈釋出、新技術大量量產，或需求減緩，他們也可能面臨與其他景氣循環股相同的波動風險。
對投資人而言，這是一檔潛力十足但不可掉以輕心的標的 — 要注意的是，不只是看短期漲價，更要評估公司在供應鏈、訂單結構與未來記憶體世代切換的整體布局與韌性。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
今年最後一面！李珠珢變「獨眼龍」 離場前「這動作」暖哭全網
櫃買親自帶隊鍍金！「8」檔就戰鬥位置！
台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將
塑化巨人AI附身！南亞攜手日東紡 靠「玻纖布」搶佔稀缺材料供應鏈
