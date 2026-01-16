暴力事件零容忍 嚴厲譴責公車乘客暴力違法事件

其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUVEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
Toyota 當家商旅 Hiace 新年式登場！配備升級強化外觀質感及行車安全
Toyota 宣布在日本推出新年式 Hiace，透過配備升級方式，進一步強化當家商旅的外型質感及行車安全。新年式 Hiace 當地售價為 286～463.38 萬日圓，約台幣 57～92 萬元，將於今年 2 月 2 日正式在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2
六代Toyota RAV4 2.5 Hybrid旗艦版試駕：給我一個不選它的理由——除非你等2.0自然進氣
（文／Jason Chen）它來了！對於國內車市頗有關注的車迷們，過去數個月最為期待的，莫過於論聲量、論銷量都更勝國產車的神級進口休旅：Toyota六代RAV4。首發帶來2.5升油電動力、前驅及E-Four 4WD電子四驅，多達六款車型可選，104萬起的售價真的能「躺贏」？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 16 小時前 ・ 19
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 23 小時前 ・ 4
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
本田魂轉向美式硬派？美國製 Passport 傳逆輸入，話題壓過 Prelude、Civic Type R HRC Concept｜2026東京改裝車展
2026 Tokyo Auto Salon確實還可見到熟悉的身影如FL5 Civic Type R與新生Prelude等，但Passport的出現似乎又讓局面不太一樣了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規
迎接嶄新一年，BMW總代理汎德在2026年1月推出「BMW新年尊享禮遇」，端出超有感購車方案，主打低門檻入主豪華品牌，只要月付5,900元起，就能輕鬆開回家。不論是想購車或選擇彈性更高的BMW Yours多元智選租賃方案，都能依照個人需求打造最適合的用車方式，讓入主BMW不再遙不可及。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 22
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 7 小時前 ・ 1
怎能不愛車／越野版也能天天開 RAV4 ADVENTURE駕馭感受超加分
RAV4一直是Toyota最具代表性的休旅車之一，而這次全新世代改款，整體氣場明顯不同。新世代Hammerhead雙髻鯊家族設計，讓車頭線條更低趴、更有跑格感，搭配C字形LED頭燈，辨識度大幅提升。這次試駕的ADVENTURE車型更是把粗獷風格發揮到極致，黑化水箱護罩、全地形胎與車頂行李架，讓人一看就知道它不只是都市休旅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬
台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
碰！深夜巨響 住戶驚：社區13樓牆砸落壓1樓鐵皮
台中市 / 綜合報導 台中北區這處社區大樓，昨(14)日晚上發生13樓的建築物外牆砸落，壓垮1樓住家的鐵皮，轟然巨響，嚇壞住戶，還好屋內住的90歲獨居長沒有被壓傷。不過住戶說，大樓屋齡約40年，過去就曾發生磁磚脫落，社區還因此貼出公告提醒住戶，但是苦於沒有經費進行整建。深夜11點多碰一聲，地面瞬間揚起濃濃白煙和粉塵，把視線都遮蔽起來，竟然是13樓的外牆脫落，砸到1樓住戶鐵皮遮雨棚，看看事發現場，住宅鐵皮屋頂被砸到半片掉下來，破裂的紅磚散落一地，社區拉起封鎖線和三角錐，避免人員再靠近。離譜事件發生在台中北區這處社區住宅，14日晚間11點多，13樓的建築外牆脫落，目擊民眾：「很大聲，好恐怖喔，屋頂的那個瓦掉下來，砸到那個屋頂還有冷氣。」屋子被砸住戶：「有嚇到啊，嚇死了。」當時一樓住戶是90歲獨居奶奶，幸好早早就睡了，沒有因此受傷，不過住戶說早在這次事件以前，就會有磁磚脫落，社區還因此設置告示提醒。社區其他住戶：「之前都是一些二丁掛磁磚脫落，這一次這個大面積是第一次。」主委表示社區市屋齡40多年，過去發生兩次壁磚掉落，雖然有請專業人士協助檢查，都苦於沒有經費修建。社區管委會主委戴龍寺說：「(管理費)一戶500塊，我們40幾年老社區，全部都要汰換，管路脆化，線路，經濟非常拮据。」經過這次事件，社區也要對大樓外牆安全做全面檢視，也希望向台中市府能爭取經費來協助社區整建。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北院驚傳縱火案 21歲女火燒螞蟻險釀災｜#鏡新聞
新北地方法院昨天（1/14）發生火警，一名21歲蔣姓女子法院外頭等，因詐騙案而被通緝的男友時，太無聊，跑到無人商店內，拿酒精噴灑咖啡機旁的螞蟻，並拿打火機引燃，接著人就離開了，好在法警及時發現，第一時間進行撲滅，才沒讓火勢蔓延開來，而女子事後也被依公共危險罪現行犯逮捕到案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 6
醫院擬開放外籍照服員 失能家庭：搶「熟手看護」違公平原則
為解決醫院照護人力短缺問題，衛福部擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧急性病房患者，並計劃引進在台待6年以上的資深外籍看護轉任。此舉引發護理界與雇主協會強烈反彈，批評政策短視，恐衝擊弱勢失能家庭照護權益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1