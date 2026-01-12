暴力噴出！紐約期金衝破4600美元 5000美元擋不住

財經中心／師瑞德報導

國際金價今早暴力噴出！受美伊局勢緊張與美國扣押委內瑞拉油輪影響，避險資金瘋狂湧入。紐約期金首度衝破4600美元，現貨金連破五關站上4590美元，圖表呈現垂直「上帝燭」。盛寶銀行分析師指地緣政治風險重燃需求，國內銀樓恐見1.8萬天價。（示意圖／PIXABAY）

2026年1月12日，全球金融市場開盤即見證了黃金歷史上最瘋狂的一頁。在美伊局勢緊張與委內瑞拉制裁升級的雙重地緣政治風暴助攻下，國際金價今早展現了令空頭窒息的「直線式」暴力拉升。紐約期金首度衝破每盎司4,600美元的心理大關，現貨黃金更在短短數小時內連破五道防線，站上4,590美元的新天價，避險資金殺紅了眼，不計代價瘋狂湧入。

早盤連破五關 圖表驚見近90度「上帝燭」

根據最新的即時交易盤面顯示，今日早盤金價走勢宛如脫韁野馬。現貨黃金從開盤後便展開無回頭路的攻勢，在極短時間內接連攻破4,550、4560、4570、4580美元等多道整數關卡，最新報價已突破4,590美元，單日漲幅逼近1.8%，續創歷史新高。紐約期金更是強勢，單日大漲2.2%，一舉突破4,600美元大關。從技術線型來看，金價在突破關鍵點位後呈現近乎垂直的90度飆漲，顯示市場已進入極度恐慌的搶籌模式。

廣告 廣告

川普簡報與影子油輪 雙火藥庫點燃行情

這波史詩級行情的背後，是具體的戰爭邊緣風險正在發酵。據外媒披露，美國總統川普定於週二聽取簡報，研擬應對伊朗抗議活動的具體軍事或制裁選項，市場擔憂中東衝突可能進一步擴大。與此同時，美國政府對委內瑞拉的制裁執行力度驟然升級，開始扣押運送受制裁石油進出的「影子油輪」。盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管 Ole Hansen 分析指出，正是這兩大地緣政治風險的急遽升溫，重振了市場對黃金的避險需求，加上年初的資金流與結構性投資主題發酵，共同造就了這波強勁開局。

國內銀樓恐見1.8萬天價 5000美元不是夢

國際金價的狂飆將直接引爆台灣本地市場。隨著國際期金站上4,600美元，預期台灣銀行黃金存摺賣出價將進一步跳空開高；而一般民眾最有感的銀樓飾金價格，極大機率將正式突破每錢18,000元新台幣的歷史大關。在多頭氣勢如虹的當下，先前匯豐（HSBC）與瑞銀（UBS）預測的「5,000美元目標價」已不再遙不可及，黃金作為「亂世之王」的地位，在2026年的開春再次得到了最完美的驗證。

更多三立新聞網報導

開盤／3萬點大關站穩穩！台股開盤狂噴350點 這幾檔「漲停鎖死」

沒信用卡也能買血拼？隱藏版「支付黑科技」 回饋超多又能防詐騙

渣打馬2.6萬人熱血開跑！洪偉齊封王、日女將連霸 累積捐款破1.3億

哥吉拉來了誰來擋？日防大臣小泉進次郎揭秘 「特殊作戰群」已待命

