暴力抗議之下，印度與孟加拉國關係危機急劇惡化

一名印度教男子在孟加拉國近期的暴力抗議中遭殺害，進一步加深了達卡與新德里之間本已緊張的關係。

隨著兩國互相指責對方破壞雙邊關係，人們開始質疑這段曾經密切、歷經時間考驗的友誼是否正在出現無法修復的裂痕。

在印度，這起事件引發了印度教民族主義團體的抗議。遇害者是孟加拉國印度教少數族群成員——27歲的迪普·錢德拉·達斯（Dipu Chandra Das），他被指控褻瀆宗教，上週在孟加拉國北部的邁門辛（Mymensingh）被暴民毆打致死。

事件發生之際，首都達卡因學生領袖沙里夫·奧斯曼·哈迪（Sharif Osman Hadi）遭謀殺而爆發暴力抗議。

哈迪的支持者聲稱，主要嫌疑人與前總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）所屬的人民聯盟（Awami League）有關，並已逃往印度，這進一步助長了孟加拉國的反印情緒。然而，孟加拉國警方表示，尚未確認嫌疑人已離境。

近日，這兩個南亞鄰國已在多個城市（包括德里）暫停簽證服務，並互相指責對方未能保障外交機構的安全。

雙方也召見彼此的高級專員，提出安全關切。

「我真心希望雙方的緊張局勢不要進一步升級，」前印度駐達卡高級專員里瓦·甘古利·達斯（Riva Ganguly Das）這樣向BBC表示，並指孟加拉國的「局勢極度不穩定」，難以預測走向。

達卡的塗鴉，以紀念因槍傷去世的沙里夫·奧斯曼·哈迪 [Getty Images]

孟加拉國的反印情緒並非新鮮事。

在哈西娜長達15年的統治期間，部分孟加拉國人一直對印度的「過度影響」心存不滿。自從哈西娜在去年政變後逃往印度，而德里至今未同意將她遣返，這種憤怒更為加劇。

在哈迪遇害後，一些青年領袖據報發表挑釁性的反印言論。

近幾週，孟加拉國安全部隊不得不阻止抗議者向印度駐達卡高級專員公署進發。

上週，一群暴民向印度駐吉大港副高級專員辦公樓投擲石塊，引發德里強烈不滿。警方隨後拘留12人，但未提出任何指控便將其釋放。

印度也出現反制集會。孟加拉國強烈反對印度教團體在其駐德里外交機構外抗議，稱此舉「毫無正當性」。

「我從未見過兩國之間有如此程度的猜疑和不信任，」前孟加拉國高級外交官胡馬因·卡比爾（Humayun Kabir）這樣表示，還指雙方應依照既定規範保護彼此的外交機構。

孟加拉國舉行靜默抗議，譴責迪普·錢德拉·達斯遭殺害 [AFP via Getty Images]

以下內容可能令人不安。

達斯的殘酷私刑事件更激起印度方面的憤怒。

這名成衣廠工人被指侮辱穆罕默德先知，遭暴民私刑，隨後被綁在樹上焚燒。

兇案影片在社交媒體廣泛流傳，引發兩國輿論譁然。

孟加拉國由諾貝爾獎得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府表示，「新孟加拉國不容這樣的暴力」，並承諾將嚴懲所有涉案者。

孟加拉國警方稱，已逮捕12名與達斯被殺有關的嫌犯。

分析人士指出，此案再次引發對孟加拉國少數族群及公民社會活動人士安全的質疑，尤其在哈西娜下台後，宗教原教旨勢力愈加強硬與不寬容。

激進伊斯蘭分子破壞數百座蘇菲聖陵、攻擊印度教徒、禁止部分地區女性踢足球，並限制音樂與文化活動。

人權團體也對孟加拉國過去一年暴民暴力升高表達關切。

政治分析家阿西夫·賓·阿里（Asif Bin Ali）指出：「社會中的強硬派如今視自己為主流，不願看到國家存在多元思想。」

他補充說：「這些激進分子把人和機構貼上『親印度』的標籤，不把他們當人看待。這等於給其他人開了綠燈，讓他們覺得攻擊這些人是合理的。」

許多孟加拉國人懷疑伊斯蘭激進分子參與了上週焚毀並破壞《每日星報》（The Daily Star）、《前線報》（Prothom Alo）兩家報社及一個文化機構的暴行，指控它們「親印」。

孟加拉國公民社會批評臨時政府未能制止近期暴力。在抗議爆發前，該政府已因無法維持治安及在政治動盪中交付成果而備受質疑。

像阿肖克·斯韋恩（Ashok Swain）這樣的專家認為，兩國右翼領袖為自身利益發表挑釁言論，煽動緊張與民憤。

這位瑞典烏普薩拉大學和平與衝突研究教授說：「印度媒體也在渲染孟加拉國事件，將該國描繪成陷入宗教混亂。」並強調：「孟加拉國的穩定對印度安全至關重要，尤其在東北地區。」

隨著達卡臨時政府因缺乏控制力與合法性而遭批評，普遍共識認為，民選政府更能應對孟加拉國的內政與外交挑戰。該國預定於2月12日舉行選舉，但在此之前，尤努斯面臨避免暴力升級的艱鉅任務。

由於哈西娜的人民聯盟被禁止參選，普遍預期孟加拉國民族主義黨（BNP）將勝出，但伊斯蘭政黨如伊斯蘭大會黨（Jamaat-e-Islami）可能對BNP構成挑戰。

人們擔心，隨著強硬宗教政黨利用反印情緒，未來幾天可能出現更多暴力事件。

上週，警方阻止了一場前往印度駐達卡高級專員公署的抗議遊行 [Getty Images]

阿西夫·賓·阿里警告：「反印政治最大的受害者不是印度，而是孟加拉國公民本身——包括世俗人士、中間派與少數族群。」

他指出，目前的敘事顯示，任何批評原教旨主義者的人或機構都可能被「貼上親印標籤並遭合理化攻擊」。

印度政策制定者已注意到孟加拉國局勢的變化。

印度國會一個委員會表示，孟加拉國的發展對德里構成「自1971年獨立戰爭以來最大的戰略挑戰」。

前孟加拉國外交官胡馬因·卡比爾認為，印度應接受現實並與孟加拉國接觸以重建信任。

「我們是鄰居，彼此相互依存，」他說。

德里已表示將與孟加拉國民選政府接觸，這可能為外交重啟鋪路。

在此之前，兩國專家警告，街頭怒火不可再進一步損害雙邊關係。