「暴力撕絲襪10秒」！陸多地驚現「黃色影院」打擦邊球攬客

大陸陝西省西安市、四川省成都市等地近日有民眾發現，有電影院標榜「美女陪看電影」、「過夜」等服務，疑似打「擦邊球」，引發關注。

西安一家影院有美女攬客。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，其中西安市「小寨商圈」為當地最大商圈，但多處所謂「私人影院」實際上並非單純提供觀影服務，多名穿著「清涼」的女子來回走動，服務員則要求進入後再介紹「方案」。

業者表示，可提供「有償陪侍」，「我們這裡不接待網路上99元（人民幣，約440 元台幣）的低價套餐，最低要選299元（人民幣，約1300元台幣）、帶女孩陪侍的套餐。」當暗訪者表示「只想看電影」，對方隨即表示「那你去別家看吧」，並要求其離開。

四川省成都市也有類似情形，一家名為「雲水謠私人影院」外間用於接待顧客，內間則供觀影使用，茶几上擺放著一塊寫有「做遊戲」內容的紙板，其中包含「暴力撕絲襪10秒」等項目。工作人員毫不避諱表示，顧客目的「不只是看電影」，甚至暗示可以將服務員「帶走過夜」。

海南省三亞市部分影院也有「擦邊」服務，且價位越高，服務內容「越露骨」。報導指出，這些影院若過夜不需要登記，大多僅需留下電話號碼，並未要求進行身分資訊登記，形成治安死角。

