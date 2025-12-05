暴力攻擊 審判期間潛逃 華男落網判囚20年

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，華裔范邁克(Michael Fan，音譯，下同)因於2022年在皇后區暴力襲擊一名女子，被判處20年監禁。當時范邁克與同夥將受害者綁起、用刀威脅，並洗劫其住所。被告在今年4月審判期間未按指示返回法庭，最終缺席被定罪，直至11月才被緝捕到案。

現年25歲、居住在法拉盛法靈頓街(Farrington St.)的范，被皇后區高等法院法官米列特(Gary Miret)在缺席狀況下，裁定一級與二級入室行竊、一級搶劫、兩項二級搶劫及二級非法監禁罪名成立。米列特在3日判處被告20年監禁，刑滿後接受五年監督釋放。

廣告 廣告

今年4月28日，范邁克出庭受審，案件被延至當日下午再度開庭，法官指示被告不得離開法庭。然而，范隨後離開法庭大樓，未再返回，法庭遂對其發出拘捕令。他隨後在缺席情況下接受審理並被定罪。范於11月7 日在秋園丘(Kew Gardens Hills)落網。

根據指控，2022年9月7日凌晨約3時，范與兩名共犯全身黑衣、戴黑色面罩，在博生大道(Parsons Blvd.)受害者家門口接近這名20歲女子，抓住她並拖入她的公寓。在屋內，范以刀威脅受害者，要求交出手機，並將她帶入另一房間，用束帶將雙手綁起。住在地下室的受害者伴侶，透過監視畫面看到情況後立刻報警。

警員到場後，透過窗戶看到范在屋內。此時，受害者已成功掙脫束帶逃到室外，並打開一扇大門，使警方得以進入。三名被告從後門逃跑。一名叫做王思豪(Sihao Wang)的被告立即被捕，並在短暫追捕中掉落了一把氣動槍。警員還在王的口袋中找到受害者的手機。

另一名被告施東明(Dong Ming Shi)幾分鐘後被趕來的警官逮捕。之後，警官在鄰近後院的一個露台下發現並拘捕范，並從他口袋中搜出約1441元現金。

25歲的王思豪於2024年1月18日承認二級搶劫未遂罪，被判處兩年監禁及兩年監督釋放；24歲的施東明則據信已逃離美國。

更多世界日報報導

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫