暴力模仿？北捷案到台南隨機砍人 醫揭關鍵：出現「2特質」最危險

實習記者藍子瑄／台北報導

台南傷人事件，引發外界聯想到去年北捷隨機傷人案，是否出現暴力模仿效應，引發關注。（示意圖／資料照）

去年底北捷無差別攻擊造成4死11傷，震驚社會，如今台南再傳29歲足療師，持修腳皮刀傷人，造成2人受傷，也讓外界擔憂是否出現模仿效應。對此，精神科醫師提醒，感情衝突型暴力與隨機攻擊成因不同，真正需警惕的，是長期的情緒壓力與瞬間失控。

感情糾紛引爆情緒 屬臨時失控行為

國防醫學大學精神醫學系教授黃三原表示，從目前來看，台南傷人案疑因感情問題，引發強烈情緒反應，加上案發地點就在嫌犯的工作場所，顯示是在高度情緒張力下，隨手取用身邊器具傷人，屬衝動型暴力。

與北捷隨機傷人不同 心理動機不一樣

相較之下，去年底張文於北捷台北站及中山站隨機攻擊，造成重大死傷，事前被認為具有計畫性。桃園醫院精神科主任蘇柏文指出，隨機攻擊往往反映對社會的不滿或長期心理失衡，而感情糾紛型暴力，多半是針對特定、在乎的人，兩者在動機上存在明顯差異。

不一定有精神疾病 壓抑型人格更危險

蘇柏文指出，許多在感情中發生衝動傷害的人，未必曾接受精神科治療，而是長期壓抑、不善表達，外表看似冷靜，內心卻累積大量挫折。一旦遭遇重大刺激，便可能瞬間「理智線斷裂」。

是否模仿效應？醫師：未必有直接關聯

針對外界擔憂的模仿犯案，蘇柏文認為，感情衝突導致的暴力行為長期存在，並非近期才出現，未必與其他案件有直接模仿關係。

廣告 廣告

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

高鐵「神速夜車」跳過1縣市不停 網笑：南港到台南「板南線」只要83分鐘

只花23元就中1000萬！統一發票17人爽抱千萬 超商、全聯狂開大獎

過年採買注意！年節食品20件不合格 「這些」恐含毒：蔬果、泡菜都上榜

違規最高罰9萬！駕駛小心了 國道3月新制上路「16站點」狠抓

