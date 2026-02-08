暴力犯罪零容忍 澎警掃黑查獲幫派集團移送法辦

（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣警察局年前掃黑，日前查獲以吳姓男子為首的5人幫派組合，平日藉勢藉端橫行馬公市區，並查扣有刀械等證物，吳男與沈女遭法院裁定羈押禁見。

澎湖縣警局表示，警方專案小組經長期蒐證，以吳姓男子為首的暴力犯罪集團，行徑大膽囂張，自114年下半年起，陸續犯下妨害自由、傷害、恐嚇及毒品等多起案件衝擊澎湖縣的治安，日前見時機已臻成熟，報請澎湖地檢署檢察官黃政德指揮偵辦，持拘票、搜索票同步檢肅吳男、沈女等5人到案，並查扣有手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物。

警方專案小組調查，吳男等暴力犯罪集團自去年下半年起，陸續犯下妨害自由、毒品等多起案件，全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署偵辦，其中吳男與沈女2人遭法院裁定羈押禁見。

澎湖縣政府警察局長林樹國在1月20日上任後，將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品等列為治安重點工作，指示刑事大隊與馬公分局成專案小組，展開執行除暴檢肅地方幫派組合行動，以維護優質治安環境。

澎湖縣警局指出，「暴力犯罪零容忍」是政府面對挑戰執法威信、危害社會秩序的暴力犯罪，決不容忍不法分子破壞社會治安，危害民眾安全，民眾遭受不法分子之迫害，應勇於出面報案或指證，俾使欺壓良善之暴徒無所遁形，戮力打造菊島優質治安環境，保護民眾生命及財產安全。（編輯：李淑華）1150208