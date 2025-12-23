暴力犯都可以開 Uber？背景審查出漏洞，每 8 分鐘就有一宗性侵舉報

紐約時報近日揭發，Uber 在美國 22 個州竟以「拼湊式制度」執行背景審查。此舉部分曾有暴力前科的司機依然能在平台上開車載客，引發公眾對乘客安全的關注。

7 年前罪行可「洗底」，35 州記錄或被遺漏

調查發現，Uber 雖然明確拒絕曾犯謀殺、性侵、綁架及恐怖主義罪行的申請人，但在 22 個州，只要申請人的其他罪行（如虐兒、襲擊、跟蹤等）距今超過 7 年，公司仍可批准其成為司機。而在 35 個州內，背景審查主要依據申請人過去 7 年的居住地記錄。即代表若申請者在其他地方犯事，相關定罪有機會「漏網」。

麻省審核取消 8,000 司機，Lyft 政策更嚴

早在 2017 年，美國麻省政府曾全面審查當地共乘服務司機記錄，最終取消超過 8,000 名原本合格的 Uber 司機，佔比約 11%。相比之下，另一平台 Lyft 的政策更為嚴格。凡犯有暴力重罪定罪者，無論案發時間多久，一律不得錄用。

文件揭 Uber 欲轉移焦點，內部承認審查為「最低限度」

紐約時報取得的 2015 年 Uber 內部文件顯示，公司高層曾討論要「將安全討論焦點從背景審查轉移至其他更低成本但更具成效的防範措施」。一封 2018 年由前安全傳訊主管發出的內部電郵更直言，Uber 的背景審查做法只能算「最低限度」。

曾犯暴力罪仍涉侵害，平均每 8 分鐘收一宗性侵舉報

調查整合了至少 6 宗個案，揭示部分曾有暴力記錄的 Uber 司機後被控性侵或強姦乘客，其中 2 宗最後被判有罪。根據公司內部數據，2017 年至 2022 年間，Uber 在美國平均每 8 分鐘便接獲一宗涉及性侵犯或不當行為的舉報。

廣告 廣告

公司回應指，當中約 75% 屬「較輕微事件」，例如調戲或評論乘客外貌，並強調「99.9% 的行程安全無事」。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk