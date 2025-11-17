暴力鎮壓學生示威者釀1400死！孟加拉前總理遭判死 躲印度逃審判

國際中心／綜合報導

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）去年因受到大規模抗議而下台，結束長達15年的執政。哈希納17日遭法院判處死刑，理由是去年因暴力鎮壓學生、造成超過千人死亡犯下「危害人類罪」。

哈希納目前躲藏在印度首都新德里，孟加拉已正式發出引渡要求，但印度已讀不回。圖為去年６月哈希納與印度總理莫迪會面。（圖／翻攝自X平台 @narendramodi）

涉嫌法外處決 哈希納犯下人類罪

根據CNN報導，孟加拉國內的戰犯法庭、同時也是哈希納親手創立的「國際罪行法庭」（International Crimes Tribunal）17日做出裁決，三名法官認定哈希納對執法部門執行的數百起「法外處決」負有責任。

法官宣判時，法庭內爆出如雷掌聲，不少受害者家屬也出庭。其中一名法官在宣判時表示：「哈希納因煽動、命令以及未能採取懲戒措施而犯下危害人類罪。」

法官們還指出，哈希納向其政黨的支持者發表煽動言論，並表示她下令殺害與清除抗議學生的舉動非常「明確」。

政府鎮壓和平示威 導致1400死

報導指，孟加拉去年爆發大規模示威，原本是針對公務員職務配額制度的和平學生示威，在政府大力鎮壓後，最後演變成要求哈希納下台的全國性抗議。據聯合國人權辦公室，預估有1400人遭殺害，庭審聽證中也提到多達2萬5000人受傷。

哈希納目前面臨五項主要指控，包括煽動殺害抗議者、下令絞死示威者，以及下令使用致命武器、無人機與直升機鎮壓動亂，但她否認所有指控。

哈希納自2009年起強勢執政，直至2024年被推翻。人們擔心17日的判決可能在明年二月將舉行的大選前引發新一波政治動盪。

孟國要求引渡哈希納 印度已讀不回

去年8月學生與示威者迫使哈希納及她所屬的人民聯盟（Awami League）下台後，哈西娜一直躲藏在印度首都新德里。

哈希納並未出席達卡的法庭審判，她的律師上周向聯合國「任意處決特別報告員」（Special Rapporteur on extrajudicial）提交申訴，指審判「嚴重缺乏公正審判及正當法律程序」。

孟加拉臨時政府已正式要求印度將她引渡，但印度至今保持沉默。

