暴力驚悚程度直線上升！《28年毀滅倒數：人骨聖殿》強力輸出戲劇效果讓人欲罷不能！劇情、上映日期、分級一次看

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照（圖片：索尼影業）

【文／龍貓大王通信】《28年毀滅倒數》在製作前就已經決定會是三部曲形式，而在《28年毀滅倒數》去年上映後，第二集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》即將在本週1/16上映。三部曲裡的第二集通常都很不一樣，而《28年毀滅倒數：人骨聖殿》確實不同：它比前集更有娛樂效果、更加殘暴、更加驚悚。在你進電影院前，讓我們來分析這部新電影的諸多魅力。

🍿《28年毀滅倒數：人骨聖殿》28 YEARS LATER THE BONE TEMPLE

上映日期：2026/01/16

演員：傑克歐康納、雷夫范恩斯

分級：限制級（18+）

片長：1 時 49 分

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的故事是什麼？

少年史派克（阿爾菲·威廉斯飾）在前集結尾，決定孤身進入大陸冒險，但他卻淪為吉米爵士（傑克·歐康納飾）的俘虜。史派克被迫成為吉米的黨徒「手指」之一，跟著他們打家劫舍；凱森醫師（雷夫·范恩斯飾）與感染者「參孫」建立了奇妙的關係，醫生發現，感染者可能並非無藥可治，被他以嗎啡麻醉的參孫，竟然開始享受被鎮靜的安寧。凱森醫師不禁懷疑，感染者是否有回復理智的可能？

但就在此時，吉米爵士的手下發現了凱森，外型駭人的凱森似乎是他們崇拜的撒旦化身……這群瘋狂的年輕人，會對凱森不利嗎？

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照（圖片：索尼影業）

這不是丹尼·鮑伊執導的電影

24年前的《28天毀滅倒數》，由丹尼·鮑伊執導，艾力克斯·嘉蘭編劇，上一集《28年毀滅倒數》，再度由這兩位元老執導編劇。但到了這一集，改由年輕的妮亞·達科斯達擔任導演，繼續根據艾力克斯·嘉蘭的劇本拍攝。妮亞曾經自編自導經典恐怖電影《腥風怒吼》的新版本《糖果人》，試圖為這部經典帶來一點時代新風味。《糖果人》確實不甘只做一部砍殺類恐怖電影，它巧妙地將被搶走話語權的黑人苦難史，轉變成有人記得就會存在的地獄惡魔。這部電影獲得不錯的評價，但妮亞之後執導的《驚奇隊長2》，卻面臨評價票房雙慘敗的不堪成績。

不是太多人喜歡《驚奇隊長2》，但如果你因此對妮亞接棒一代名導丹尼·鮑伊執導《28年毀滅倒數：人骨聖殿》感到質疑，大可不必。《28年毀滅倒數：人骨聖殿》確實與《28年毀滅倒數》很不一樣，但它卻更有娛樂效果：本集的暴力驚悚程度直線上升。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照（圖片：索尼影業）

這是與其他殭屍電影不同的「人性暴力」

以一般殭屍電影而言，殭屍（在本系列則是被狂暴病毒感染的人類「感染者」）當然是毫無置疑的主角。觀眾來看殭屍電影，應該就是來看殭屍外型有多變異、他們吃人有多恐怖、他們會從哪裡跳出來嚇你。上一集《28年毀滅倒數》也不例外，因為故事發生在英倫本島的森林之中，這些行動迅速的感染者也宛如林中野獸一般，他們在樹林間埋伏、他們在林坡上奔跑跳躍。《28年毀滅倒數》還介紹了體型壯碩也更強力的「阿爾法」感染者、或是極度肥胖卻行動緩慢的胖感染者等等，這些都是殭屍電影類型的既定公式：介紹殭屍的新外型、新種類、新動作。

但《28年毀滅倒數：人骨聖殿》並非如此，它的視點幾乎放在倖存者身上，上一集乃至其他殭屍電影的明星，也就是殭屍，這次不再是明星——除了感染者參孫之外。在《28年毀滅倒數》結尾，我們看到刻意依照經典英倫「運動服文化」打扮的一群倖存者團體，正在殘忍地虐殺感染者，而他們在這一集是絕對的重點與反派角色。對吉米爵士與手指們而言，感染者不值得擔心，他們個個身手了得，來者就殺。他們感興趣的，是掠奪那些因為感染者而躲起來的倖存者群體：吉米虐殺人類，以暴力逼迫這些被害者加入他，成為他的手指。

感染者會主動攻擊人類，已經獸化的他們會像野獸一樣啃食撕咬人類。這很恐怖，但這也很符合預期——數十年來的殭屍電影都是這樣演的。《28年毀滅倒數》新介紹的阿爾法感染者確實不太一樣，他的力氣大到甚至可以單憑抓住被害者頭顱，就能像《鏈鋸人》一樣將他連頭帶脊椎一起抽出。這確實很暴力，卻依舊只是加強暴力的「力道」。但是，吉米爵士的暴力，卻與這種直截的「獸性暴力」完全不同：他的暴力闡釋了人類的無理性惡意。

對吉米而言，暴力不是在末日世界求生的手段，而是一場只能在末日世界存在的遊戲。他玩弄相信他的人類倖存者，然後突然發作攻擊他們；他殘忍虐待這些新俘虜，逼他們自相殘殺，然後再要求體力與心理崩潰的最後倖存者加入他們。這種暴力遊戲甚至並非單純為了掠奪倖存者的物資，而是為了吉米爵士的瘋狂想像：他相信這場末日危機是來自撒旦的作為，撒旦要人間混亂毀滅，而他自認是撒旦之子，要實行父親的計畫。

飾演吉米的傑克·歐唐納有大片空間可以盡情揮灑，《28年毀滅倒數：人骨聖殿》有幾段吉米幫施暴的長篇橋段，讓你注視神智瘋狂卻又饒富領袖魅力的邪教教主，如何運用言語進行施暴。是的，吉米是不自己動手的，這是他的手下被稱為手指的原因，他們遵照大腦的命令行事。吉米嘲諷倖存者、故作溫文儒雅地講述「父親」的「遠大志業」、然後下令執行駭人聽聞的恐怖懲罰。吉米對倖存者們殘酷，對手指們也一樣殘酷。這部殭屍電影裡的殭屍並沒有上一集裡那麼恐怖，恐怖的是人，因為人類才會有這麼多扭曲的思考。

吉米不但是本集的大反派，他也成了本集的恐怖驚悚角色擔當。在傑克·歐唐納的演繹下，觀眾無法預測下一秒吉米會因為哪根神經不對而發怒，也猜不到他會如何凌遲被害人。這些施暴橋段令人不忍卒睹，但是，歐康納充滿機動性與未知感的表演，卻也讓人無法自拔——我就是想知道這混蛋傢伙下一秒會做什麼事。而吉米的虐待遊戲在視覺上會噴滿蕃茄醬、在概念上也毫不留情，《28年毀滅倒數：人骨聖殿》不會讓重口味觀眾失望。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照（圖片：索尼影業）

這是與其他殭屍電影不同的「明日希望」

《28天毀滅倒數》這個系列與其他殭屍電影不同之處，其一在於殭屍病毒並沒有起死回生的神力。死掉的人就死了，他不會再爬起來變殭屍，這個差異更強調這種殭屍現象的「疾病」概念。生者被血液中的狂暴病毒感染，變成狂暴的感染者，他們拼命的速度與犬齒並不真正恐怖，恐怖的是他們隨意噴灑的血液，讓人瞬間夢回90年代全球對愛滋病的妖魔化恐懼。

但如果殭屍是一種病，那醫生就是末日世界的戰將。雷夫范恩斯飾演的醫師，在上一集是充滿悲痛的象徵：如果這個世界沉浸在不可治癒的疾病，那救病醫師的存在無疑地是一種諷刺。於是凱森醫師變成了收屍人，他對病人的關懷轉變成了好好送他們最後一程，他收集屍體、火化並清洗他們的骸骨、並排列成一座座紀念意義的骨塔。這些塔是為了紀念無人紀念的亡魂，同時也是實體化的諷刺、與代表凱森醫師個人的無能為力。

但參孫改變了這種困境，他會被嗎啡麻醉並不意外，但被麻醉的他卻也同時失去了攻擊欲望，這首先改變了感染者（殭屍）的部份恐怖性——在一般殭屍電影裡，殭屍即便僅剩一顆頭也要咬人。《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的設定基礎已經與其他殭屍電影不同，而現在它要在這個基礎上衍生新的發展。但無論如何（你需要到電影院自己觀賞），凱森醫師也同時發現了掙脫困境的方向。雷夫范恩斯的幾段演出讓人動容，他會是本片最受觀眾喜愛的角色。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照（圖片：索尼影業）

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》作為續集，卻精簡了劇情規模，聚焦在象徵瘋狂與恐怖面的吉米爵士，與失去信念的理智面凱森醫生之間的衝突。但導演妮亞在這個相對簡單的故事裡，掌握了驚悚節奏，並且墊足了殘暴效果以影響觀眾對吉米的觀感，同時描繪參孫與凱森之間的相處，讓觀眾對人類未來再次充滿希望。這讓《28年毀滅倒數：人骨聖殿》更容易理解，同時也更容易激發觀眾情緒，讓他們隨著劇情起伏而跟著提心吊膽。

因此《28年毀滅倒數：人骨聖殿》不但是一部傑出的續集，它甚至可能是近年最優秀的殭屍類電影作品，因為它的戲劇效果確實能打中觀眾，讓人更能體會末日世界的希望與絕望，並且感覺這兩種極端並不違和。《28年毀滅倒數：人骨聖殿》將於1/16全台上映。

