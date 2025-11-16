暴力、腐敗「有罪不罰」掀Z世代怒火 墨西哥數千民眾上街抗議

2025年11月15日，數千抗議民眾在墨西哥城走上街頭，抗議政府對暴力、腐敗「有罪不罰」。美聯社



Z世代抗議活動近期在全球新興國家蔓延。數千位民眾週六（11/15）走上墨西哥城街頭，抗議日益嚴重的犯罪、腐敗與有罪不罰現象，而這場由Z世代成員發起的示威活動，最終獲得反對黨年長支持者的強力聲援。

今年以來，多國出生於1990年代末至2010年代初的團體發起抗議活動，反對社會不平等、民主倒退與腐敗現象。規模最大的Z世代抗議活動於9月在尼泊爾爆發，起因是當局封鎖社群媒體，最終迫使該國總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）辭職。

廣告 廣告

美聯社報導，週六在墨西哥城的遊行匯聚了各年齡層民眾，其中包含近期遇害的阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo）的支持者們，身著象徵其政治運動的草帽參與抗議。

2025年11月15日，數千抗議民眾在墨西哥城走上街頭，抗議政府對暴力、腐敗「有罪不罰」。美聯社

「國家正在死亡」，65歲的房地產經紀人阿維拉 （Rosa Maria Avila）談及曼佐時表示：「他之所以遇害，是因為敢於派遣警力深入山區打擊犯罪集團。他有勇氣面對這些罪犯。」

在墨西哥，許多年輕人表示對腐敗及暴力犯罪「有罪不罰」等制度性問題感到沮喪。29歲的商業顧問馬薩（Andres Massa）手持海盜骷髏旗幟說道：「我們需要更多安全保障」，這面旗幟已成為Z世代抗議活動的全球象徵。

參與抗議的43歲醫師賈西亞（Arizbeth Garcia）表示，她參加遊行是為了爭取更多公共醫療系統資金，以及更完善的治安保障，因為醫生同樣暴露在席捲全國的不安全環境中，「在這裡，你可能被謀殺卻無人問津」。

儘管墨西哥近期接連發生多起謀殺案，包括西部米卻肯州（Michoacan）廣受歡迎的反毒市長曼索遇刺身亡，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的支持率仍居高不下。

在週六抗議活動前夕，薛恩鮑姆指控右翼政黨試圖滲透Z世代運動，並利用社交媒體機器人造假以增加參與人數。

本週部分墨西哥「Z世代」社群媒體網紅已表示不再支持週六的抗議活動。但與此同時，前總統佛克斯（Vicent Fox）及億萬富豪普利戈（Ricardo Salinas Pliego）則發表聲援抗議的聲明。

更多太報報導

Z世代革命再下一城！ 馬達加斯加總統出逃

Z世代革命延燒 馬達加斯加年輕人上街抗議水電短缺社會不公

尼泊爾「Z世代革命」重創觀光 業者叫苦：旅客已銳減30%