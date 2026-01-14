暴動死亡恐達2萬！川普收神秘文件擬對伊朗動手 特使密會末代王儲

編譯林浩博／綜合報導

伊朗血腥鎮壓示威，官方公布死亡人數2000人，但美國媒體CBS報導卻稱死亡人數至少12000人，甚至達到20000人。美國總統川普13日放話，「救兵已在路上」（HELP IS ON ITS WAY），還取消所有與伊朗官員的會面，動武似乎箭在弦上。美國媒體CBS記者也在X平台貼出照片，顯示川普被遞交神秘文件。同時川普政府也積極與反對派領袖接觸，網路媒體Axios披露，特使魏科夫（Steve Witkoff）會見了流亡美國的伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）。

廣告 廣告

伊朗末代王儲巴勒維，他在自家國內是極具爭議的人物，民調顯示高達三分之一民眾反對他。（圖／翻攝自X平台 @realMaalouf）

神秘文件交川普

CBS記者梅耶（Kellie Meyer）於台灣時間14日清晨PO出照片，圖中可見川普在白宮的橢圓形辦公室，正在翻閱一份文件。梅耶在貼文寫道：「川普回到橢圓形辦公室後，某件東西被交給他，他立即閱讀了起來。」

Axios的以色列記者拉維德（Barak Ravid）也隨後發文，指他自熟悉內情的人士得知，川普13日晚間自底特律返回白宮，立即參加了由副總統范斯（JD Vance）所主持的伊朗國安高層會議，聽取關於伊朗情況的簡報。

CBS記者梅耶貼出了川普閱讀神秘文件的照片。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/KellieMeyerNews/status/2011201990143938837

Axios的以色列記者拉維德PO文爆料，川普參加了關於伊朗的國安會議。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/BarakRavid/status/2011242103062286425

夢想復辟的末代王儲

拉維德稍早撰文，揭露川普特使魏科夫上週末與伊朗末代王儲巴勒維見面，討論伊朗示威情勢。

伊朗騷亂持續了15天之久，這是川普政府與伊朗反對派首度高層會面。巴勒維著眼神權倒台後的權力真空，試圖將自己塑造為可接手亂局的「過渡」領袖。

巴勒維的父親，是1979年遭到伊斯蘭革命推翻的專制國王。雖然阿勒維日後流亡美國，卻從未忘記復辟夢想，並帶領一支反對派勢力。過去兩週，巴勒維也頻頻上美國電視節目，呼籲川普政府干預，以支援抗議群眾。

話雖如此，根據熟悉伊朗實際情況的Youtuber「阿冉」觀察，巴勒維在當地並不得人心。阿冉直言：「我們設身處地想一想，我們願意迎一個大半輩子都在海外的皇家太子，回來當皇帝嗎？」

Axios也引述過去幾年的民調指出，巴勒維在伊朗社會屬於兩極化人物，難以統合民心，三分之一的民眾支持他，但也有三分之一強烈反對他領導國家這數字可是比其他反對派領袖都還高。

報導稱美國國務卿盧比歐透露，川普政府並不打算在伊朗實施斬首行動。（圖／翻攝自X平台 @eleccionescolom）

「非斬首」干預

拉維德這篇報導指出，13日的白宮國安會議自上午就召開，評估了各種回應伊朗示威的選項。一名與會官員透露，相關討論還在早期階段，「我們尚未到就軍事行動做出決定的時候」。

另外，有知情人士表示，近幾日國務卿盧比歐在一場閉門會議稱，川普政府正考慮斬首行動以外的幫助群眾選項。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了

川普考慮對伊朗動武？外媒：美軍無大規模集結跡象

伊朗大規模暴動已6000死！航空公司送中國人「免費機票」 陸網酸爆

籲台灣人要自覺！汪潔民：投國民黨就是把子孫往火堆裡丟

