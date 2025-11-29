《暴君的主廚》李彩玟要來了！明年1月訪台獻「初體驗」

暴君駕到！韓國新生代男星李彩玟在韓劇《暴君的主廚》表現搶眼，人氣也直線上升，個人首次亞洲巡迴粉絲見面會也即將開跑，《Chaem-into you》台北站將於明年1月4日在台大體育館舉行，這也是他出道以來，首度與亞洲各地的粉絲近距離互動，讓他格外珍惜這次的「初體驗」。

韓星李彩玟在韓劇《暴君的主廚》表現搶眼，人氣直線上升，將來台舉辦見面會。（圖／ 藝尚提供 ）

他在《暴君的主廚》中飾演暴君「李獻」，和潤娥搭檔，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評，不僅被大讚「時代劇是本命色」，劇集更連續兩週奪得Netflix全球非英語電視節目冠軍寶座的好成績，讓他成為今年大勢演員，後續發展可期。

李彩玟在《暴君的主廚》演技搶眼，被大讚是「本命色」（圖／Netflix提供）

《Chaem-into you》巡迴已從首爾起跑，陸續將前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市，見面會取名為《Chaem-into you》，就是李彩玟希望能與粉絲一同沉浸彼此的時間，除了Q&A橋段，也結合多段未公開表演，透過這次見面會，把更真實的李彩玟傳遞給粉絲們。

李彩玟見面會將展現不同於以往的一面，希望能夠讓粉絲更再了解他。 （圖／ 藝尚提供 ）

《Chaem-into you》台北站門票於11月29日下午2點，在ibon 售票系統全面啟售，票價分別為新台幣5880、4880、3880與1940元(身障票)，更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。

李彩玟成為新生代大勢男神。（圖／ 藝尚提供 ）

