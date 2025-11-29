《暴君的主廚》爆紅 李彩玟宣布舉辦首場亞洲巡迴

《暴君的主廚》男主角李彩玟將在台舉辦首次粉絲見面會。（藝尚提供）

以韓劇《暴君的主廚》爆紅的韓國新生代男星李彩玟，將於明年1月4日（日）在台大體育館一樓舉辦首次個人亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》台北站，這也是他出道以來第一次正式走訪亞洲多國與粉絲近距離相見，強調希望以最靠近粉絲的方式完成這場難得的「初體驗」。

李彩玟在劇中化身暴君「李獻」，從強勢壓迫的王者氣場到壓抑而細膩的情感層次都獲得觀眾一致盛讚，更被視為「時代劇天選之人」。隨著作品連續兩週坐上Netflix全球非英語影集第一名，他瞬間成為各地觀眾矚目的焦點人物。

李彩玟在見面會將帶來個人表演，並與粉絲分享日常趣事。（藝尚提供）

這次巡迴於上月從首爾出發，接續走向雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等地。見面會名為《Chaem-into you》，象徵與粉絲共享沉浸時光的心意，內容將以真誠交流、多元節目與未公開演出呈現，還會加入Q&A環節，讓他展現比以往更貼近真實的自己。

《Chaem-into you》台北站門票將於今日11月29日（六）下午2點在ibon售票系統啟售，票價為5,880、4,880、3,880與1,940元（身障票）。更多資訊可關注主辦單位藝尚官方社群。

