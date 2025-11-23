《暴君的廚師》搬到台灣 潤娥換圍裙獻上夢幻食譜
韓國藝人潤娥今（23）日晚間於台北國際會議中心舉辦《“Bon Appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting IN TAIPEI》粉絲見面會，整場活動從劇中元素延伸設計，不僅重現多段名場面、結合趣味互動遊戲，潤娥更在現場親手示範料理，兩個多小時的見面會，讓粉絲彷彿置身戲劇世界，再次沉浸在《暴君的廚師》的溫暖與魅力中。
活動以劇中重要象徵《望雲錄》的朗讀揭開序幕，觀眾隨著熟悉的文字再次踏入穿越時空的故事。當全場粉絲齊聲念出經典台詞：「我的摯愛，若有朝一日妳讀到此書，願妳能回到我身邊」後，潤娥優雅登場，引爆全場高分貝歡呼，潤娥先以延志永的角色問候粉絲，接著以中文自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永。」她表示非常感謝粉絲對《暴君的廚師》的支持，「能因為這部作品與大家見面，我真的非常開心，也很期待今晚能和大家一起留下美好的回憶。」
潤娥來台會粉絲開心告白「我愛你們」。（圖／SHOWOFFICE提供）
活動第一個環節播放了多段由粉絲票選的經典畫面，包括第一集從飛機上的廁所穿越、尋找「包包」的趣味場面，以及多段火焰料理秀。潤娥也分享不少幕後拍攝秘辛，她透露飛機廁所穿越戲其實是打造出一個模擬的空間，自己拍攝時被吊鋼絲360度旋轉，「非常暈，但看到完成的畫面後覺得辛苦很值得」，並開玩笑的說因為場面太真實了，導致現在自己搭飛機上廁所的時候，都會想起這個畫面，然後會想一下今天是不是有日全食，會不會發生什麼，幸好什麼都沒發生，平安無事地來到這裡了。
而深受粉絲喜愛的「尋找包包名場面」，則是有潤娥親自加入的手勢創意，在現場粉絲的請求下，她一邊害羞一邊專業地重現這段名場面的台詞，可愛指數爆表，令全場笑聲不斷。在料理類名場面回顧中，潤娥也提到自己從開拍前三個月便開始練習料理技術，尤其是所有需要控火的橋段都練習了無數次，「教學廚師跟我說，絕對不能害怕火，但是火真的很可怕啊，第一集法國料理大賽用稻草點火的畫面，是真的站在火焰前拍攝的，印象很深刻」，對角色的投入讓現場觀眾聽了大受感動。潤娥也因應粉絲要求，重現叮嚀吃飯的名場面，還誠意滿滿的用中文表達：「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體 我會一直想著你們，我愛你們，」
緊接著的《廚師的喜好OX Quiz》，則透過問題讓粉絲猜測她本人的想法與性格，粉絲以手勢選擇答案，而潤娥則以本人的思考角度回答問題，從個性、價值觀到劇中假想情境。之後的《動作Quiz》更是笑聲滿場，粉絲必須以肢體動作表現出「梳子」、「墨鏡」、「舒肥牛排」等與劇相關的詞語，潤娥則努力根據提示猜答案，她多次被粉絲超投入的演出逗得大笑，「你們的演技太厲害了，我好像是第一次玩這麼熱情的遊戲」還表示現場的粉絲都好有默契，像認識很久的人，一起完成團體任務都難不倒，「你今天開始之後，你們就互相變成朋友吧」。
潤娥來台會粉絲開金嗓秀美聲。（圖／SHOWOFFICE提供）
最令人驚喜的莫過於《廚師的禮物》環節，潤娥換上圍裙、化身五星主廚，在舞台上親手示範她為台北粉絲特別準備的三明治食譜，宛如《暴君的廚師》現場版重現。她細心挑選麵包與多樣食材，一邊分享心情，透露昨天抵台後便待在飯店好好休息，還品嚐了牛軋餅，「真的很好吃！」她也笑說自己平時在家會簡單料理，像是沙拉、三明治等家常食物。
粉絲們也精心準備了排字應援「雖然沒有還世飯，但我們一定還會再見面的」看到這個畫面，潤娥深受感動，溫暖表示「每次來台北，你們都會為我準備驚喜，真的非常感謝」。
手幅應援同樣充滿巧思：「我們的延妃-潤娥啊，若妳看見這句應援語，請知道我們一直在妳身邊」，更讓潤娥忍不住讚嘆：「這麼美麗的文字，到底是怎麼寫出來的？真的太讓人感動了！」，接著潤娥也親手抽出幸運觀眾，送上珍貴的親筆簽名拍立得，台下瞬間爆出一陣陣羨慕驚呼，看到粉絲熱烈反應，她立刻寵粉加碼：「我再多抽兩張吧！等一下我會再補上照片」，意外的驚喜加碼讓全場再次沸騰。
潤娥也深情演唱《暴君的廚師》OST，浪漫氛圍瞬間席捲全場。活動尾聲，她向台下粉絲傾訴感謝：「謝謝台北的粉絲給我這麼大的力量。雖然總是隔了一段時間才能再見面，但在無法見面的時光裡，你們依然一直為我加油，也很支持我的戲劇作品，今天能跟大家在這裡見面，真的非常開心。這是我第一次以戲劇的形式舉辦見面會，希望大家能繼續應援我，支持我的作品，直到下次見面都要健健康康地等我回來喔，我愛你們。」
隨後，她以〈Deoksugung Stonewall Walkway〉為這場見面會畫下溫柔句點。整場見面會把戲劇世界完整搬上舞台，讓粉絲再次沉浸在潤娥與延志永的魅力之中，感受她的魅力與親和力。
【更多東森娛樂報導】
●人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼
●中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪
●終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了
其他人也在看
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 3 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 1 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 8 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 16 小時前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 9 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》從台北電影節後一路拿獎，在22日的金馬頒獎典禮上斬獲最佳男配角、最佳改編劇本。演員曾敬驊、編劇暨導演潘客印，以及電影其他演員全部現身慶功宴。曾敬驊領獎時在台上淚崩，到了後台提起父母又大哭一次，慶功宴上他表示得獎後手機訊息都沒回，只有與爸媽通話，本來想要與爸媽合照，沒想到爸媽人已經到車站要坐火車回家了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前