《暴君的廚師》李彩玟不來了！台北見面會「因不可抗力因素」無預警取消

《暴君的廚師》李彩玟（左）取消來台行程。Netflix提供

曾主演韓劇《暴君的廚師》、《名校的階梯》的南韓人氣演員李彩玟（이채민），原訂於 2026 年 1 月 4 日在台大綜合體育館舉辦的粉絲見面會 「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI」，主辦單位今（10日）稍早突然發出公告，宣布活動因「不可抗力因素」確定取消。主辦方表示，無法確保提供完整的活動體驗給觀眾，對此深感遺憾與抱歉，並已啟動全額退票流程。

主辦發布取消公告：無法確保完整體驗

主辦單位在取消公告中指出，原定於 2026 年 1 月 4 日在台大綜合體育館一樓舉辦的粉絲見面會「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI」，由於遭遇到不可抗力因素，無法確保能將完整的活動體驗帶給所有觀眾。儘管粉絲引頸期盼，主辦單位仍不得不做出取消本場活動的艱難決定，並向所有期待已久的粉絲致上最誠摯的歉意。

李彩玟取消台北見面會行程。藝尚提供

退票機制啟動：已購票觀眾將獲全額退費

針對已購票的觀眾，主辦單位表示將會進行全額退費。公告中也說明，退票相關手續細節已同步公布於售票系統網站上，請觀眾逕洽 ibon 售票系統網站辦理退票。詳細退票流程與資訊，可參考原售票頁面或聯繫客服中心查詢。主辦單位最後感謝粉絲長久以來的支持與理解，並表示期待未來仍有機會能與大家相見。

李彩玟憑藉新作聲勢看漲

現年 25 歲的李彩玟是南韓備受矚目的新星，因身高 190 公分而被粉絲暱稱為「長腿忙內」。他自 2021 年出道以來，憑藉在《浪漫速成班》中的亮眼表現打開知名度，隨後在 Netflix 影集《名校的階梯》中首次擔任男主角。近期更因主演年度話題韓劇《暴君的廚師》，飾演擁有絕對味覺的暴君李獻，人氣再度飆升。此次見面會的取消，讓許多期待在台北與偶像近距離互動的粉絲感到相當失望。

主辦單位宣布活動取消。翻攝藝尚 Artique Production臉書



