《暴君的廚師》李彩玟台北見面會取消 原因曝光粉絲氣炸

憑藉韓劇《暴君的廚師》爆紅的25歲新生代男星 李彩玟，擁有190公分的霸氣身高、出道短短4年迅速竄紅，他上月才宣布將於明年1月來台舉辦首場亞洲巡迴見面會，讓粉絲興奮不已。沒想到今（10）日無預警宣布活動取消，消息一出讓粉絲震驚又氣憤，主辦雖發布原因，但留言區仍罵聲不斷，怒火持續延燒。

主辦單位今發布公告表示，原訂2026年1月4日於台大綜合體育館一樓舉行的「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR『Chaem-into you』 in TAIPEI」因「不可抗力因素」取消，無法確保完整的觀演體驗，對此深感遺憾並向粉絲致歉。所有已購票觀眾將獲得全額退款，退票方式依ibon售票系統提供的標準流程辦理，粉絲可至平台查詢相關資訊或洽客服中心。

活動取消引爆粉絲不滿，紛紛湧入留言區開罵：「你們跟VARO有仇是嗎？想到邊也是被你們搞到快氣瘋」、「好不容易買到位子不差的票然後現在說活動取消？」、「你們主辦真的爛死了」、「爛透了，好不容易搶到最前面的位子」、「為什麼 我真的很想見李彩玟」、「不可抗力因素是什麼」、「我的各種成本⋯」、「換場地不行嗎」、「太誇張了」、「場地大票房不好，不能換場地嗎，真的超爛」。

李彩玟憑《暴君的廚師》人氣急升，他在劇中飾演暴君「燕熙君」，強烈氣場與毫無偶包的吃播片段大受好評，劇集更在 Netflix 非英語節目拿下連兩週全球冠軍。他 2021 年透過《High Class》出道，陸續以《浪漫速成班》、《名校的階梯》等作品累積知名度，今年首度挑大樑後人氣爆衝，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。台北站本是他首次來台與粉絲見面，卻在開賣同日突然宣布取消，也讓許多粉絲直呼遺憾。

