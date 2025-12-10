《暴君的廚師》李彩玟台北見面會取消！曝「不可抗力因素」 門票全額退費

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

與少女時代潤娥主演《暴君的廚師》爆紅的韓星李彩玟原定明(2026)年1月4日來台舉辦粉絲見面會，沒想到，主辦方今(10)日突宣布取消，解釋是不可抗力因素，無法確保能將完整的活動體驗帶給觀眾，將提供門票全額退費，相關退票手續可參考售票系統的說明。而消息一出，也瞬間讓全網炸鍋。

主辦方貼出公告，原訂於2026年1月4日在台大綜合體育館一樓舉辦的《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’in TAIPEI》粉絲見面會，由於不可抗力因素，無法確保可將完整的活動體驗帶給觀眾，因此非常遺憾和抱歉向大家通知本場活動取消的消息。

主辦方表示，對於此次取消所帶來的不便與失望，向各位致上最誠摯的歉意，感謝所有粉絲長期以來的支持與理解，您的體諒與陪伴意義非凡。至於已購票觀眾將作全額退費，退票相關手續可參考售票系統上提供的說明，相關退票流程請逕洽ibon售票系統網站辦理退票，細節請參考售票網站，再次感謝理解與支持，期待未來有機會再與大家相見。

消息一出，也引來大批網友不滿，「這個主辦...不意外...票房收入不夠吧！」、「好不容易買到位子不差的票然後現在說活動取消？」、「場地大票房不好，不能換場地嗎，真的超爛」、「不可抗力因素是什麼」、「就是一個不用交待的太細的說法，普遍來說這個名詞出來，多數是票房不如預期」、「你們主辦真的爛死了」。

