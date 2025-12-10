《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突取消！ 主辦方公告「不可抗力因素」：全額退票

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

出演韓劇《暴君的廚師》爆紅的韓國男星李彩玟，原訂2026年1月4日在台灣舉辦見面會，但活動卻在票券開賣後突然喊卡。台灣主辦單位「藝尚 Artique Production」今（10）日無預警宣布，《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI》正式取消，引發大批粉絲不滿。

「藝尚 Artique Production」今13時於官方臉書表示，由於「不可抗力因素」，無法確保將完整活動體驗呈現給觀眾，只能遺憾宣布取消並向粉絲致歉，「對於此次取消所帶來的不便與失望，我們向各位致上最誠摯的歉意」。官方也承諾，所有已購票觀眾皆可全額退費，退票流程依ibon售票系統說明辦理，相關資訊可至售票網站查詢或致電客服中心詢問。

消息曝光後引起大批粉絲不滿，許多人早已訂好住宿與交通，如今全打水漂，紛紛在貼文底下留言，「不可抗力因素是什麼」、「太誇張了」、「好不容易買到位子不差的票然後現在說活動取消？」、「換場地不行嗎」、「場地大票房不好，不能換場地嗎，真的超爛」、「我的各種成本⋯」。

