《暴君的廚師》李彩玟明年1/4撲台會粉絲 搶票細節一次看

李彩玟將在明年1月來台會粉絲。藝尚提供

韓國新生代男星李彩玟以韓劇《暴君的廚師》暴紅，趁熱召開個人首次亞洲巡迴粉絲見面會「Chaem-into you」，並確定明年1月4日（日）要移師台大體育館一樓舉行，這也是他出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。

李彩玟在韓劇《暴君的廚師》中飾演暴君「李獻」，從強烈的帝王氣場到超萌的吃貨本色，以及與女主角潤娥的愛情戲都讓觀眾看得入迷，該劇在Netflix上線更讓他聞名全球，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。

李彩玟在見面會與粉絲自拍、還彈琴秀琴藝。藝尚提供

而李彩玟的個人見面會上月已從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為「Chaem-into you」代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。

李彩玟見面會台北站門票將於今天11月29日（六）下午2點、在ibon 售票系統全面啟售，票價分別為新台幣5880、4880、3880與1940元（身障票），更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。

李彩玟見面會票區座位圖、福利表公開。翻攝FB@藝尚



