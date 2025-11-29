暴君要來了！李彩玟首次亞洲巡迴粉絲見面會 明年1月台大體育館登場

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

在韓劇《暴君的主廚》表現出彩的韓國新生代男星李彩玟，他的個人首次亞洲巡迴粉絲見面會「Chaem-into you」台北站將於明年1月4日在台大體育館一樓舉行，這也是他出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。

李彩玟將於明年1月4日來台舉行粉絲見面會。（圖／藝尚提供）

李彩玟在韓劇《暴君的主廚》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得Netflix全球非英語電視節目冠軍寶座的成績。這次巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為「Chaem-into you」是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。

廣告 廣告

李彩玟在韓劇《暴君的主廚》有亮眼的演出。（圖／藝尚提供）

李彩玟「Chaem-into you」台北站門票將於今天11月29日下午2點、在ibon 售票系統全面啟售，票價分別為新台幣5880、4880、3880與1940元（身障票），更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。

更多FTNN新聞網報導

等了5293天！山下智久11月來台寵粉 「希望大家一定要來見我」

李鐘碩11月來台辦見面會！「超狂寵粉福利曝光」 門票開賣資訊看這裡

韓啦啦隊女神來台遭男粉舔手！經紀公司怒發聲明 還原事發過程

