暴君駕到！李彩玟宣布明年1月來台 展現真實給粉絲
在韓劇《暴君的主廚》表現精彩的韓國新生代男星李彩玟，他的個人首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》台北站將於明年1月4日（日）要在台大體育館一樓舉行，這也是他出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。
李彩玟在韓劇《暴君的主廚》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。不僅被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得 Netflix 全球非英語電視節目冠軍寶座的成績，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。
韓國新生代男星李彩玟首次舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》。（圖／藝尚提供）
這次巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為《Chaem-into you》是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。
李彩玟《Chaem-into you》台北站門票將於今天11月29日（六）下午2點、在ibon 售票系統全面啟售，票價分別為新台幣5880、4880、3880與1940元（身障票），更多詳情請鎖定主辦單位藝尚官方社群專頁。
