暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個月新高；累計前11月營收為167.99億元，年減10.51%。
十銓表示，長期與上游原廠維持緊密合作，各原廠已保證後續貨源與庫存安全無虞，客戶端的出貨也依時序順利完成。未來十銓將依市場價格變化靈活調整定價，並透過強化匯率與供應鏈管理提升周轉效率。
展望後市，十銓看好AI伺服器與資料中心的擴建需求，記憶體市場仍呈供需偏緊、價格續漲格局。在穩健的財務與庫存基礎下，公司持續加深與原廠協作，運用庫存調整與精準出貨策略，鞏固重點客戶合作關係，帶動業務持續成長。
在產品佈局上，公司11月推出全球首款具備「一鍵銷毀功能」的外接式SSD T-CREATEEXPERTP35S，不僅獲得台灣精品獎肯定，也取得台、日、中多國專利。未來也將持續加強公司產品的耐用度與可靠度驗證，積極拓展工控與嵌入式等長週期應用市場，同時擴充產品線與技術支援，以承接後續的長期需求。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
