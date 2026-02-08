暴富一瞬！南韓交易所「誤發價值1.26兆比特幣」 市場震盪跌17%

南韓加密貨幣交易所Bithumb誤發62萬枚比特幣給用戶。示意圖，取自Unsplash



南韓加密貨幣交易所Bithumb於本月6日促銷活動上，系統發生重大失誤，誤將價值超過400億美元的比特幣發送給695名會員，讓部分用戶體驗瞬間暴富爽感，事後，Bithumb力挽狂瀾，宣稱已追回99.7%比特幣，發送2萬韓元當賠償金，但市場已為此劇烈震盪，再次凸顯虛擬貨幣存在巨大風險。

Bithumb是南韓加密貨幣市場市占率第二名，僅次於龍頭Upbit。

綜合《BBC》等外媒報導，Bithumb近日舉辦促銷活動，原定要向用戶發放2000韓元（約台幣43元）現金獎勵，怎知系統卻將「2000韓元」當作「2000枚比特幣」，向695名會員發送62萬枚比特幣，市值超過400億美元（約台幣1.26兆），有部分用戶發現後立即變現獲利。

Bithumb表示，誤發事件發生後35分鐘內就發現異常，隨即限制相關帳戶交易與提領功能，並追回99.7%比特幣。

Bithumb對外說明時強調，誤發事件與駭客攻擊無關，也沒有資安漏洞，目前系統安全與客戶資產管理也沒有出現問題，至於問題出在哪裡，尚未有進一步解釋，僅表示會發送2萬韓元（約台幣430元）給被波及的用戶作為賠償，短時間也會免除交易手續費。

Bithumb執行長李在元（Lee Jae won音譯）指出，此事警惕公司未來維持「客戶信任與安心」比公司擴張成長更重要，未來會強化交易驗證機制，並透過AI即時監測異常交易，提高使用安全性。

比特幣市場劇烈動盪 價格崩掉17%

南韓金融服務委員會7日對此事已表達態度，表示Bithumb事件暴露虛擬貨幣市場的內控、風險管理相當脆弱，將調查國內加密貨幣交易所。Bithumb則回應會全力配合調查。

此外，誤發事件當晚，Bithumb交易圖表顯示比特幣價格一度重挫17%，再度打擊近期疲弱的加密貨幣市場。

