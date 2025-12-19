暴徒闖誠品南西店攻擊 民眾驚慌奔逃畫面曝

今（19）日晚間台北車站遭暴徒張文擲煙霧彈，張文隨後跑到捷運中山站隨機對路人攻擊，並闖入誠品南西店中。現場民眾疏散畫面也曝光，大批民眾當下完全不知道發生什麼事情，奔逃過程中還不斷張望，以為是電影劇情真實上演。

由於今日是週五，許多民眾將迎來休假，中山站附近人潮眾多，但沒想到卻遇上暴徒張文攻擊，警方與大樓內工作人員也急忙幫忙疏散民眾，民眾接獲撤離通知當下還不知道發生什麼事情，過程不斷張望、奔逃，還有民眾表示「導生聚吃到一半被緊急撤離，那男的殺進來我還以為96分鐘要來了」。

警方與工作人員疏散樓內民眾。圖／vincent_jelly_66666授權提供

疏散當下，許多民眾站在誠品南西店外、相當慌張，不了解發生什麼事情，大樓前還能看到許多消防車與警方人員趕抵現場，並對受傷民眾進行搶救。據警方消息指出，張文被警方包圍後，疑畏罪從6樓墜樓，OHCA被送往醫院，並於19時48分確認搶救無效死亡，整起事件造成2人死亡，7人受傷。

大批警消到捷運中山站支援。圖／台視新聞

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助： 安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

責任編輯／陳俊宇

