暴怒房仲亞太球場掌摑工讀生 判決出爐得易科罰金

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蔣男當時與蔡男發生衝突，掌摑對方。（Threads @huhu_artnhandmade授權提供）





台南49歲蔣姓男子今年3月在亞太棒球場觀賞中職開幕戰時，因不滿20歲蔡姓工讀生勸導回座，當場情緒失控辱罵「你是在靠北喔」並出手掌摑對方，畫面被民眾拍下引發網友眾怒，事後他遭肉搜為房仲業者且丟掉工作，且被起底過往曾多次辱罵路人。全案經台南地院審理，近日依傷害罪判蔣男有期徒刑3月，得易科罰金約9萬元，仍可上訴。

亞太棒球場職棒開幕戰爆衝突 掌摑工讀生

判決指出，蔣男於3月29日晚間7點30分左右，在台南市安南區亞太棒球場成棒主球場3樓、三壘側電梯前，與蔡姓男子發生糾紛，蔣男不滿後，當場以台語辱罵「你是在靠北喔」等語，接著以右手揮打蔡男左臉頰1下，造成蔡男左臉挫傷、頭暈及左口腔黏膜擦傷等傷害。

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由於事發地點位於球場內公共空間，現場有多名民眾可共同聽聞、看見衝突過程。蔡男事後驗傷並提出告訴，檢警偵辦後，依傷害及強暴公然侮辱等罪嫌將蔣男提起公訴。

事件曝光後，蔣男一度未公開露面，引發網友不滿並展開肉搜。網友發現蔣男任職於某房仲公司旗下擔任業務員，該公司隨後也主動終止與蔣男的契約關係，試圖降低事件對公司形象的衝擊。

蔣男遭判刑3月得易科罰金 可上訴

蔣男事後僅透過社群平台道歉，並稱想談和解卻找不到人，不過仍難平息外界怒火。後續也有網友翻出，蔣男過去曾因類似街頭衝突案件吃上官司，2023年、2025年都曾因一言不合罵人或動手，遭判刑或拘役，讓外界批評他並非偶發失控。

亞太棒球場當天原本迎來職棒開幕戰，現場湧入滿場球迷，總統賴清德也到場觀賽。不過賽事焦點最後卻被蔣男掌摑工讀生事件搶走版面，引發社會關注。

台南地院審理後認為，蔣男對蔡男動手造成傷害，犯行事證明確，加上被害人不願和解，因此依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，以新台幣1000元計算一日、可上訴。

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