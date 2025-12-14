暴怒撞核三廠大門！恆春鎮代會主席下場曝 趙記明：最壞示範、坦然接受

記者林昱孜／屏東報導

恆春鎮代表會主席趙記明不滿核三場出事未通知，氣到開車衝撞大門。（圖／記者朱俊傑攝影）

核三廠廠區今年3月、6月二度發生火警，恆春鎮代表會主席趙記明不滿核三廠第一時間未發出警報通報地方，氣到開車衝撞核三廠，事後出面道歉，但仍遭屏東地檢署起訴，法院依妨害公務判處趙記明6月徒刑。可上訴。

3月6日中午12點04分，趙記明開車到核三廠，表示想進入核三廠內查看現場狀況，但公關經理簡男表示，若要進去得依規定申請。趙記明聽後出言恐嚇，「你如果不讓我進去的話，我絕對撞」。

恆春鎮代表會主席趙記明開車衝撞核三廠大門。（圖／記者朱俊傑攝影）

駐守在核三廠大門的保二總隊陳姓警員，見到趙記明開車衝撞鐵捲門上前喝止，但他仍不聽勸，儘管另名員警拔槍喝斥，仍情緒激動要警察把槍放下，場面相當火爆。

趙記明事後被依妨害公務提起公訴，屏東地檢署建請法院判處有期徒刑8月以上刑度。屏東地方法院認為，趙記明向社會大眾致歉，犯後態度良好，判處6月有期徒刑，可易科罰金。可上訴。

趙記明為自己做出最壞示範向外界道歉。（圖／記者朱俊傑攝影）

對於遭判6月，趙記明表示，當時因為擔心當地民眾安危做出衝動行為，為自己做出最壞示範向外界道歉，坦然接受法院判決，也不會上訴。

