暴打高齡狗！加盟主最重挨罰7.5萬元 受虐柯基「安置畫面」曝

記者柯美儀／台北報導

社群平台流傳一段虐狗畫面，一名飼主疑似不滿家中高齡柯基犬亂尿尿，以掃把柄對其大吼、施暴，導致柯基害怕的翻倒在地，慘況讓人不忍直視。北市動保處今（12）日凌晨接獲通報後迅速介入，已將受虐柯基緊急帶離，暫安置於寵物旅館，確保犬隻安全並安排後續醫療檢查。

15歲柯基遭痛毆、被鞋砸 飼主還威脅安樂死

受虐的柯基已經15歲高齡，疑因亂尿尿遭飼主痛打一頓，嚇到蜷縮在角落，過程中飼主髒話連發，甚至還拿鞋子砸狗，並要脅安樂死。影片引起網友炸鍋，更有人起底施暴的飼主去年剛獲新北市「年度狂犬業務執行績效評鑑」的「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」。如今虐狗畫面在網上瘋傳，愛狗形象崩壞。

受虐柯基犬已被暫時安置於寵物旅館。（圖／台北市動保處提供）

北市動保處凌晨介入 柯基已緊急帶離並安置

台北市動保處表示，今日凌晨0時左右動保處即接獲民眾通報，發現社群網站上發布有疑似虐待犬隻的影像，經動保處查證行為人確定為北市某連鎖飲料店加盟店主，並為柯基犬的飼主。在事件發生後，犬隻已於昨日緊急帶離，安置於寵物旅館。動保處為確保犬隻安全及確認是否受傷，今日已迅速至寵物旅館，依法緊急安置柯基犬。

受虐柯基犬已被暫時安置於寵物旅館。（圖／台北市動保處提供）

涉虐者為連鎖飲料店加盟主 最重可罰7萬5000元

動保處指出，依據動物保護法第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5000元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處呼籲，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

「模範飼主」頭銜已撤銷

新北市動保處則回應，經查確認詹姓飼主1年前已搬至台北市，當下已立即聯絡台北市動保處對該飼主家訪裁罰處置，確保動物安全。對於詹姓飼主2023年受表揚寵物連續10年都有施打狂犬病疫苗、絕育及晶片，已撤銷頭銜。

