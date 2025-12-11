暴氣騎士2路口亮刀 涉恐嚇警逮人唾液快篩再涉毒駕

cnews204251211a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名38歲林姓男子，涉嫌騎機車在花蓮市區，連續在2個路口，分別與其他機車騎士或汽車駕駛發生衝突。花蓮警分局表示，接獲報案指稱，林男在不同時間與不同路口，分別發生行車糾紛。林男在衝突過程，竟亮出預藏的刀械，涉嫌連續恐嚇對方再逃逸。組成專案小組擴大追查後，昨（10）日上午11時許，成功循線緝獲林男，並起獲武士刀、彈簧刀、毒品依托咪酯菸彈等物。

警方表示，循線逮獲林男時，由於他正騎著機車，於是對他實施唾液毒品快篩，檢測後呈毒品陽性反應。訊後已依道路交通管理處罰條例第35條告發，並扣車禁駛。員警也在林男機車車廂與住處，起獲玩具短刀和依托咪脂煙彈、武士刀、彈簧刀等物。

花蓮警分局表示，當天林男在花蓮市自由街與中正路口，騎機車準備右轉，卻差點與沿中正路直行的機車騎士發生碰撞，兩人爆發口角衝突，林男突然從機車後車廂，拿出小短刀揮舞。沒想到，之後在其他路口，林男又與另1名汽車駕駛，爆發行車糾紛，也是亮出短刀涉恐嚇。全案訊後，已將林男依恐嚇、毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮警分局呼籲，如遇行車糾紛務時，務必保持冷靜，切勿因一時衝動，而有暴力或其他違法行為。警方將持續加強巡邏及查緝量能，對於任何危害治安行為者，將嚴正執法、絕不寬貸。

照片來源：花蓮縣警方提供

