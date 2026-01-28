暴瘦剩28公斤！韓YTR罹罕見腎癌病逝 男友悲痛發聲

南韓知名抗病YouTuber「有病長壽Girl」病逝。（圖／翻攝自유병장수girl YT）





南韓知名抗病YouTuber「有病長壽Girl」先前被診斷出罹患罕見的腎癌四期，透過頻道一支支影片記錄生活點滴及抗病過程，擁有20多萬名粉絲關注。未料，有病長壽Girl的男友今天沉痛發聲，證實女友病逝的噩耗。

出生於1997年的有病長壽Girl，在20幾歲就被診斷出罹患罕見「非透明細胞型腎癌」第四期，並轉移到淋巴、肝臟等器官，直到去（2025）年初，她在影片中透露第三線藥物治療也無效，只能轉入安寧病房，之後更暴瘦剩下28.8公斤，即使施打嗎啡依舊緩解不了劇痛。

廣告 廣告

有病長壽Girl最新影片停留在去年11月，對此，她的男友今天在YouTuber社群發布訃聞，「有病長壽Girl在經歷長期與病魔抗爭後，已化作天上的一顆星星離開了我們。」他也感謝一路以來支持頻道的所有人，「希望她如今能不再承受痛苦，在那裡好好安息。」

有病長壽Girl男友發聲。（圖／翻攝自유병장수girl YT）

有病長壽Girl男友發聲。（圖／翻攝自유병장수girl YT）



【更多東森娛樂報導】

●快訊／車銀優爆逃漏稅200億 曬全黑圖道歉了

●知名經紀人癌逝！Gino紅眼眶現身告別式 不捨他暴瘦30公斤

●南韓女偶像公開出櫃5年 突閃婚小2歲男歌手

