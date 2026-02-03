暴瘦後首現身台灣！舒華粉紅連身裙裝出席活動現場

南韓人氣女團i-dle成員舒華暴瘦後現身台灣。（圖／東森新聞）





南韓人氣女團i-dle成員舒華暴瘦後現身台灣，除了跟大家問好分享近況，被問到維持體態的秘訣，舒華說自己平常會做皮拉提斯，如果因為工作無法上課程，就會在跑步機上跑很久，就連團員看了都忍不住虧他瘋了嗎。

主持人：「可以揮揮手，是動態的，讓大家看到妳動起來，美麗的樣子，是的我們舒華回家了。」

穿著一襲淡粉色花朵，細肩帶長裙洋裝亮相，展現纖細的手臂和優雅的氣質，配上白到發光的皮膚。

她就是台灣女兒舒華，一出場就成為鎂光燈焦點。

舒華3號回台灣，出席品牌活動，一舉一動都備受關注，也因為近期暴瘦，再度掀起討論。

韓國女團i-dle成員葉舒華：「我現在26歲了，我想說好像，我平常都是擦一些外在的保養品，好像我也應該吃一些保健品和膠原蛋白，來補充我內在的東西。」

舒華表示除了要補充內在，對於外在保養則是如果沒辦法上皮拉提斯，就會在跑步機上跑的非常久，就連團員看到都會問她是不是瘋了的瘋狂程度。

韓國女團i-dle成員葉舒華：「首先我要感恩，抱著感恩的心情，在做這個工作，謝謝大家的支持和你們的愛。」

最後舒華預告，自己今年會挑戰全新的事物，團體方面也出新歌和開演唱會，也抱著感恩的心，謝謝粉絲的愛。

南韓人氣女團i-dle成員舒華。（圖／東森新聞）

南韓人氣女團i-dle成員舒華。（圖／東森新聞）



