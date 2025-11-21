暴瘦沉寂19天！范姜豐彥「深情歌聲」被挖出 深夜曬潛水照：拾起碎片、重新開始

（記者石耀宇／綜合報導）藝人范姜彥豐自10月底公開控訴妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）出軌，引發娛樂圈熱議。近日他登上直播節目時透露，體重從76公斤暴跌至65公斤，並苦嘆自己「快失去愛人的能力」，神情落寞讓人心疼。事件曝光後，他過去出演陸綜唱歌節目的片段被挖出，清亮又具磁性的嗓音獲得網友讚賞。

圖／范姜為男模、演員、歌手多重身分兼具俊俏外型，昔日歌唱節目片段也被挖出。（翻攝范姜豐彥IG、優酷-APP搶先看 YT頻道）

范姜為男模、演員、歌手多重身分兼具俊俏外型。隨著「粿王」婚變案爆出，網友翻出他於綜藝節目《

這！就是歌唱·對唱季》時期合唱〈原來〉的片段，當時他與女隊友投入表演，導師李榮浩、鹿晗、羅志祥皆為他表演鼓掌點頭。

圖／范姜在節目上與女隊友合唱〈原來〉，受到評審一致好評。（翻攝 優酷-APP搶先看 YT頻道）

此後，他也曾在社群平台上傳翻唱作品如〈不得不愛〉、〈我會好好過〉和〈美女與野獸〉（Beauty and the Beast）等，溫柔歌聲吸引不少粉絲。他並於近期推出首支原創曲〈守護你的微笑〉，獻給其女兒「粿醬」，並在貼文中寫道：「一直想為你寫一首歌，也想紀念自己成為爸爸的心境…我的第一首創作就是寫給你，特別有意義。」

圖／范姜曬出潛水訓練照片。（翻攝 范姜豐彥IG）

然而，婚變爆發後，范姜為處理家務與情緒調整，連續19天未更新社群動態。直至昨（20）日晚間，他曬出潛水訓練照片，雖已減重11公斤，但從照片可見其體態依然結實。他在貼文中自言：「期許自己對於未知能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇…拾起碎片，面對現實，努力修補，然後把肉長回來。」

