「暴瘦照」惹議 吳建豪秀肌肉澄清 他急喊：哪裡瘦？
F4成員今年7月驚喜現身五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅將推出全新專輯，年底也將從上海站啟動巡迴演唱會。就在重返舞台的消息備受期待之際，成員吳建豪（Vanness）近日卻因一張電梯自拍照意外登上熱搜。畫面中他的臉頰明顯凹陷、身形消瘦，與過往結實健壯的模樣差很大，也引發外界擔心他是否健康亮紅燈。對此，吳建豪也親自回應，說出體態變化的真正原因。
46歲的吳建豪，長年靠運動與控飲維持精實身材，凍齡外貌與壯碩肌肉一直是粉絲稱羨的焦點。然而日前他曬出一張站在電梯裡的自拍照，戴著毛帽、黑框眼鏡，穿著白T搭深色長褲，造型依舊有型，但過去鍛鍊出的肌肉幾乎不見，雙頰凹陷、五官略顯憔悴。照片曝光後，不少粉絲都嚇了一跳，暴瘦消息也迅速在網路延燒。
針對暴瘦、憔悴傳聞，吳建豪隨即在微博曬出影片澄清，強調真相其實沒有外界想的那麼誇張。他一邊對著鏡頭左看右看，甚至誇張做鬼臉，一邊無奈寫下：「真的有瘦這麼多嗎？！自拍角度害的。」還自嘲：「自拍技術很重要！（很明顯我不及格）。」幽默反應成功安撫不少粉絲。
另外吳建豪也和嘻哈歌手呂士軒同框拍片，呂士軒大喊：「誰說你瘦了？到底哪裡瘦了？」吳建豪則穿著黑色背心站在後方，大秀手臂肌肉，笑著直說：「我不知道。」從影片中可見，他的氣色與狀態都相當不錯，與那張電梯自拍裡略顯憔悴的樣子完全不同。
