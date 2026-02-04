暴瘦現身「像紙片人」網嚇傻！曹雅雯真實現況曝 詹雅雯不忍出手了

記者蔡維歆／台北報導

台語歌后曹雅雯近期身形明顯消瘦引發外界關注，同為金曲歌后的詹雅雯昨（3）日在臉書罕見公開發聲，以「同名為雅雯」的緣分為由，暖心喊話要曹雅雯好好照顧自己，兩大歌后的溫馨互動感動眾多粉絲。

金曲台語歌后詹雅雯在病痛纏身之際，選擇以全新方式與世界對話。（圖／翻攝自詹雅雯FB）

詹雅雯昨天心疼在臉書表示：「同名為雅雯，這是多大的緣份，看著你日漸消瘦⋯ 我非常不捨。」更溫柔鼓勵：「雅雯讓我們一起加油，好嗎？讓我們好好愛自己，照顧好自己，給自己一個掌聲。」希望曹雅雯勇敢做自己，看見自己堅韌的個性，字字句句流露前輩的關懷。

事實上，曹雅雯近一年接連承受家庭變故與外界壓力，行程也相對低調。這次分享看似輕鬆的日常，卻意外掀起粉絲擔憂，顯見大家對她的關心與牽掛。粉絲也紛紛留言打氣，希望她放慢腳步、好好休息，期待她在照顧好自己的前提下，持續用歌聲帶來力量。

